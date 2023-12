Non lo comprano a gennaio: via libera per l’Inter a giugno

L’Inter pronta a mettere le mani su un profilo importante per l’estate: a giugno, i nerazzurri avranno via libera

Il successo contro il Lecce ha già assicurato all’Inter di chiudere l’anno solare in vetta alla classifica. I nerazzurri stanno letteralmente volando in testa, con un’andatura che soltanto la Juventus, fin qui, è più o meno riuscita a tenere.

Ma la squadra di Simone Inzaghi non può alzare il piede dall’acceleratore e punta a vincere anche l’ultima gara dell’anno col Genoa, per mantenere a distanza gli inseguitori.

Il tutto, per presentarsi ai nastri di partenza del 2024 nelle migliori condizioni possibili per perseguire tutti gli obiettivi. E’ arrivata la dolorosa e rocambolesca eliminazione in Coppa Italia per mano del Bologna, ma l’Inter punterà con decisione, oltre che alla vittoria dello scudetto della seconda stella, anche all’ennesima Supercoppa, e a fare più strada possibile in Champions League, a partire dagli ottavi contro l’Atletico Madrid.

Gennaio sarà un mese importante, lo sappiamo, anche per il mercato. Non ci saranno grandissimi movimenti in casa nerazzurra, tranne uno, la ricerca del laterale destro divenuta fondamentale dopo lo stop di Cuadrado. Per Marotta, l’obiettivo numero uno era Buchanan, che ormai è già in arrivo. Mettere le mani sul canadese permette di blindare quella fascia.

Inter, avanti tutta per il bomber a zero a giugno

Per altri innesti, tutto rimandato all’estate, dove la dirigenza interista sembra avere già le idee chiare. E mette da parte altri indizi positivi per l’ennesimo colpo a zero del dg che prende sempre più forma.

Tra i principali obiettivi a parametro zero, come noto, c’è Mehdi Taremi, bomber iraniano del Porto, che lascerà i lusitani andando a scadenza di contratto. La strada per l’Inter si sta liberando da ogni ostacolo in questo senso.

Negli ultimi tempi, era emersa la ‘minaccia’ Manchester United. I ‘Red Devils’ sono in crisi, con una rosa che non riesce a esprimere le sue qualità. Per questo, il nome dell’iraniano poteva fare al caso loro. Ma il Porto per lasciarlo andare sei mesi prima della scadenza del contratto chiede 10 milioni di euro, come riportato da ‘Fichajes.net’.

Una richiesta che avrebbe scoraggiato gli inglesi. La sensazione, è comunque che lo United non effettuerà movimenti in attacco a gennaio, cercando di rilanciare i giocatori attualmente presenti in rosa. Ennesima concorrente in meno e arrivo di Taremi che, in estate, si avvicina sempre più.