Serie A, forfait last minute: infortunio durante la rifinitura

La Serie A ha perso per infortunio uno dei suoi protagonisti, il quale sarebbe stato costretto a fermarsi a causa di un problema fisico rimediato nel corso della rifinitura di questa mattina. Situazione sicuramente spiacevole quella che si ritrova ad affrontare l’allenatore, che per la delicata sfida di questo pomeriggio dovrà fare a meno di uno dei pilastri della sua formazione titolare.

Inutile dire che al momento tutte le certezze sono crollate, e solo a pochi minuti dal fischio d’inizio si capirà con chi il tecnico avrà deciso di sostituire il giocatore, che nelle prossime ore si sottoporrà ad una serie di accertamenti per capire l’entità dell’infortunio che lo costringerà a saltare la partita di oggi.

Serie A, forfait last minute: non è stato neanche convocato

Notizia peggiore per i tifosi e l’allenatore non poteva arrivare a poche ore dal fischio d’inizio dell’ultima partita di campionato di questo 2023. Stando alle ultime notizie, infatti, nel corso della rifinitura uno dei pilastri della formazione titolare si è fermato a causa di un infortunio che non gli ha permesso di partire insieme alla squadra per quest’ultima trasferta dell’anno.

Un’assenza, questa, che cambierà i piani di formazioni dell’allenatore, che con poche alternative a disposizione dovrà cercare di puntare su quella che alla fine da più fiducia a lui ma soprattutto ai compagni di squadra, nella speranza che qualsiasi scelta venga presa possa non avere ripercussioni importanti sul risultato finale della partita.

Stando dunque a quanto riportato da calciomercato.com, nella partita di questo pomeriggio contro la Fiorentina il Torino dovrà fare a meno del difensore ceco David Zima, la cui assenza manda ulteriormente in emergenza Ivan Juric.

Torino, infortunio Zima: le condizioni

Al momento poco o nulla si sa in merito all’infortunio di David Zima, che come però spesso accade in questi casi potrebbe essere di natura muscolare. Nelle prossime ore, come da routine, il difensore ceco si sottoporrà ad una serie di accertamenti ed esami strumentali per valutare la reale entità di questo problema, nella speranza che possa alla fine essere qualcosa di lieve e non di particolarmente grave.

Inutile dire che il rientro in campo di Zima con la maglia del Torino è in programma per il 2024, con Ivan Juric che spera possa essere già per la sfida contro il Napoli del prossimo 7 gennaio, ma non resta che attendere gli aggiornamenti dello staff medico granata per capire di più da questa situazione.

Torino senza Zima, ma Juric non ha alcuna intenzione di cambiare

Nonostante l’assenza di Zima, che rappresenterà essere poi l’unico cambio di formazione rispetto alle precedenti uscite, Ivan Juric riproporrà il suo miglior Torino, con la coppa Zapata-Sanabra in attacco, con Vlasic a support. A centrocampo attesi Ricci e Ilic, con Linetty a riposo nonostante il recupero. Sulle facce riesco Bellanova con Vojvoda preferito a Lazaro. A difesa, per sopperire all’assenza di Zima, previsto il trio Buongiorno, Tameze, Rodriguez.