“Vuole il Milan”: annuncio dell’agente, trattativa sbloccata

L’agente del giocatore nelle scorse ore è uscito allo coperto annunciando quella che è la volontà del suo assistito, che a seguito di un formidabile inizio di stagione sarebbe finito nel mirino dei principali club d’Italia e d’Europa in vista del prossimo calciomercato.

Fra le società sulle tracce del giocatore figura anche il Milan di Stefano Pioli, alla ricerca di un profilo del genere per rinforzare e completare la rosa in vista dell’imminente e delicata seconda parte di stagione. E proprio il diavolo ad oggi sembrerebbe essere la destinazione che il giocatore preferirebbe rispetto a tutte le altre, come confermato anche dall’agente, per l’appunto, in una recente uscita pubblica.

Colpo Milan, l’agente conferma tutto: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Milan, che nei prossimi giorni potrebbe affondare il colpo decisivo per uno dei suoi obiettivi dopo l’importante annuncio fatto dall’agente del giocatore nelle scorse ore.

Il diavolo non aspettava altro che un segnale per anticipare la concorrenza, arrivato e prontamente ricevuto da Furlani e Moncada che a questo punto non hanno alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire quest’affare, che potrebbe risolvere gran parte dei problemi che il Milan ha dimostrato di avere, almeno per quanto riguarda la difesa, in questa prima parte di stagione.

In una lunga ed interessante intervista rilasciata ai microfoni di Sportitalia, l’agente Florin Manea ha parlato del futuro di Radu Dragusin nel prossimo calciomercato, senza ombra di dubbio uno degli uomini del momento in Serie A, svelando che se dovesse lasciare il Genoa già a gennaio lo farebbe solo per una squadra come il Milan e non per realtà comunque importanti come ad esempio la Roma e l’Atalanta, entrambe da tempo sulle tracce del difensore rumeno.

“Via da Genoa solo per il Milan”, ma non solo: Manea parla del futuro di Dragusin

L’ennesima prestazione di livello ha alzato ancora di più il livello di interesse nei confronti di Radu Dragusin, il cui futuro potrebbe essere lontano da Genoa già a partire dal prossimo calciomercato. A confermare questo il suo agente Florin Manea, che intervistato ai microfoni di Sportitalia ha parlato di Milan, permanenza al Grifone e non solo: “Partiamo dal presupposto che Radu non vuole partire, poi se viene un club importante che può fargli fare un salto nella carriera è normale che lo valuteremo. Roma o Atalanta? No, se Dragusin lascia il Genoa secondo me lo lascia per una squadra come le milanesi in Serie A o per una delle 5-6 top di Premier League“.

Dragusin o alle milanesi o in Premier League? Detto fatto, affare ad un passo

Neanche il tempo di rilasciare l’intervista che Manea è stato subito “accontentato”, visto che stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, il Tottenham sembrerebbe essere pronto per inviare una prima proposta verbale al Genoa per Radu Dragusin. Questo conferma non solo quanto raccontato negli scorsi giorni ma anche il fatto che il difensore rumeno avrebbe addirittura anche già accettato la destinazione.

La trattativa fra il Genoa ed il Tottenham, molto probabilmente, subirà un’accelerata nelle prossime ore in quanto gli Spurs sono pronti ad abbandonare una volta e per tutte la pista che portava a Jean-Clair Todibo, da sempre dichiarato come primo obiettivo per la difesa del club londinese.