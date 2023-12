Scontro totale Inter-Juventus: nerazzurri furiosi

Inter-Juventus, il derby d’Italia non finisce mai: ennesimo motivo di scontro tra nerazzurri e bianconeri, cosa sta succedendo

Quella tra Inter e Juventus è una delle principali rivalità del nostro calcio, forse la più acerrima di tutte, per lo meno se guardiamo agli ultimi decenni. Il livello di tensione, dalla fine degli anni Novanta a oggi, è salito in maniera esponenziale ed è persino superfluo richiamare i motivi che hanno portato storicamente a tutto questo.

Una rivalità che in campo sta ritrovando il suo apice in questa stagione, con le due squadre coinvolte nella lotta per lo scudetto. Tra i milanesi e i torinesi sembra dover essere un testa a testa, come non capitava davvero da tanto tempo. Tutte le altre hanno già accumulato ritardi importanti in classifica, anche il Milan è in difficoltà e non sembra poter tenere il passo.

Il duello vede per adesso l’Inter di Simone Inzaghi davanti in classifica con quattro lunghezze di vantaggio, i nerazzurri sembrano la squadra da battere ma i bianconeri di Massimiliano Allegri di certo proveranno a lottare fino alla fine. Occhio a quanto succederà a gennaio, sul mercato, con le mosse delle due dirigenze che potrebbero avere una notevole importanza in tal senso.

Inter-Juventus ad alta tensione, ‘colpa’ di Allegri: la rivelazione che chiarisce tutto

Sia Beppe Marotta che Cristiano Giuntoli hanno predicato calma e ricordato la difficoltà, dal punto di vista economico, di poter compiere movimenti davvero importanti, ma di sicuro i due dirigenti qualcosa faranno per puntellare le rispettive rose e aiutare i rispettivi allenatori. Il 4 febbraio, poi, a San Siro, andrà in scena la gara di ritorno dopo l’1-1 del girone d’andata in campionato. Una sfida che potrebbe finire con l’indirizzare in maniera decisa il campionato.

Manca ancora più di un mese ma si registra già una certa elettricità. E in casa Inter sono furiosi per alcune dichiarazioni e atteggiamenti dei bianconeri, in particolare per quanto sta facendo Massimiliano Allegri.

È il giornalista Luca Momblano, a ‘Juventibus’, a spiegare un particolare retroscena: “Quando Allegri dice che l’Inter è costruita per vincere lo scudetto, nella sede nerazzurra vanno fuori di testa. Secondo la dirigenza, il livornese ha torto e per questo sono arrabbiatissimi“.

L’allenatore juventino, in questo modo, cerca di spostare tutte le pressioni sulla controparte, un atteggiamento non gradito, perché l’Inter, dal canto suo, ritiene che la Juventus sia eccome in grado di lottare fino alla fine per il titolo ed essere una rivale assai pericolosa. Mental games particolari, che potrebbero avere una loro incidenza alla fine.