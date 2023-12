Calciomercato, colpo di scena Di Maria: si chiude, ecco dove giocherà l’ex Juve

Annunciata la destinazione del Fideo, Angel Di Maria. L’ex Juventus riparte dopo l’esperienza al Benfica.

Sembrava esser tornato a casa per chiudere la carriera in Portogallo, lì dove era tutto partito quando da giovanissimo impressionò le big del calcio mondiale, tanto da diventare uno degli esterni più forti in circolazione.

Ci aveva provato alla Juventus, lì dove l’esperienza però è durata soltanto un anno per quella che è stata l’annata deludente solo per quanto riguarda l’avventura di club, considerando quanto di buono ha trovato nel Mondiale vinto in Qatar, che ha cambiato per sempre la storia della sua Argentina. Adesso Angel Di Maria è pronto a ripartire da un’altra squadra, secondo quanto annunciato dall’estero in merito all’ex calciatore di Serie A.

La destinazione già a gennaio, c’è un club che a sorpresa sta mettendo le mani sul cartellino di Angel Di Maria che, clamorosamente, potrebbe dire addio nell’immediato al Benfica per godersi un’ultima esperienza da calciatore.

Perché sarà probabilmente l’ultimo contratto che riuscirà a strappare, considerando l’età avanzata del Fideo che ha ottenuto il massimo di ciò che dal calcio si può chiedere, per le Champions vinte col Real Madrid e poi il Mondiale con la sua Argentina.

Un futuro, quello di Angel Di Maria, in Sud America. Potrebbe tornare a giocare la Libertadores da qui in avanti, nell’avventura che vivrebbe da calciatore in Brasile, con destinazione nel campionato Carioca.

Secondo quanto riferito da Tyc Sport, Angel Di Maria è il colpo a sorpresa del Gremio. Il club del campionato brasiliano potrebbe portare la stella argentina in Sud America, riavvicinandolo così al calcio della Copa Libertadores. La sua avventura al Benfica potrebbe essere arrivata al capolinea, in particolar modo dopo l’eliminazione in Champions League, competizione che voleva giocare da protagonista assieme a quelli che diventeranno i suoi ex compagni in Portogallo. Il futuro di Angel Di Maria è in Brasile, al Gremio, cosa che gli permetterebbe di riavvicinarsi alla sua Argentina.

Giocherà al Gremio Angel Di Maria, era avanzata un’ipotesi legata anche alla Serie A che è quella della Fiorentina che, dopo l’infortunio di Nico Gonzalez, è a caccia di un esterno per Vincenzo Italiano. Le cose alla fine si concludono con un nulla di fatto perché, stando alla stessa fonte estera, Angel Di Maria sarà un nuovo giocatore del Gremio.