Trattativa sbloccata, l’accordo è vicino: lascia subito Milano

Dopo mesi di indiscrezioni e supposizioni è finalmente arrivata la tanto attesa svolta che potrebbe permettere a questa trattativa di andare in porto. I due club sembrerebbero essere infatti sempre più vicini a raggiungere l’accordo definivo che permetterebbe di conseguenza al giocatore di lasciare Milano nel prossimo calciomercato con sei mesi di “ritardo”.

Le ultime esclusioni sono state dei palesi indizi sul suo futuro, che a questo punto, e senza troppi problemi, potremmo dire essere lontano non solo dalla città della moda e della Madonnina, ma anche dalla Serie A, campionato nel quale è cresciuto sia calcisticamente che come uomo nel corso di tutti questi anni di militanza.

Calciomercato Serie A: accordo vicino, lascia subito Milano

Il calciomercato deve ancora ufficialmente iniziare, mancano solo 24 ore, ma il Milan starebbe già lavorando in maniera frenetica sia sul fronte dell’entrate che soprattutto su quello delle uscite. Prima di regalare a Stefano Pioli qualche rinforzo di qualità in vista di un’intensa seconda parte di stagione, infatti, la dirigenza rossonera vorrebbe alleggerire la rosa privandola di quei profili, non da Milan, rilegati ai margini del progetto tecnico del diavolo.

Sul taccuini di Moncada e Furlani sarebbero presenti i nomi di alcuni giocatori che mai nessuno si sarebbe aspettato di vedere lontano dal Milan, ma le esigenze, così come le priorità, sono cambiate, e la società meneghina adesso ha intenzione di compiere un importante salto di qualità, che con alcuni di questi profili non sembrerebbe essere possibile compiere.

Le esclusioni delle ultime settimane, poi, ci hanno dato degli indizi importanti su chi potesse essere stato messo alla porta dal Milan, pronto a privarsi nel prossimo calciomercato di Rade Krunic. Il bosniaco da imprescindibile è diventato dal nulla la quinta scelta a centrocampo, addirittura dietro ad Adli, motivo per il quale a gennaio lascerà il diavolo, come confermato anche dal fatto che il Milan sarebbe pronto ad ascoltare tutte le offerte, imminenti a quanto pare, che riceverà per l’ex Empoli. A riportato è calciomercato.com.

Milan, si aspettano offerte per Krunic: ecco chi lo vuole

Il Milan ha messo sul mercato Krunic, dando l’okay definitivo ad una sua cessione dopo qualche giorno di riflessione. Tanti club nel corso di questi primi mesi di stagione hanno sondato concretamente il profilo del bosniaco, che a quanto pare sarebbe la priorità di due importanti squadre europee per gennaio.

Stando a calciomercato.com, infatti, Lione e Fenerbahce vogliono Krunic, che ora dovrà portare due offerte concrete al Milan per potersene andare. Il diavolo non si opporrà più di tanto all’uscita del centrocampista, a patto però che le sue richieste economiche vengano soddisfatte.

Milan, Krunic subito via: fissato il prezzo

Il Milan è pronto a privarsi di Rade Krunic, a patto però che vengano soddisfatte le sue richieste economiche come anticipato. Considerata l’età il diavolo non può sbilanciarsi più di tanto, come fatto in estate e considerata anche la prossima scadenza di contratto, motivo per il quale valuterebbe il cartellino del centrocampista bosniaco almeno 5 milioni di euro. Ora spetterà a Lione e Fenerbahce avvicinarsi il più possibile a questa cifra, sennò Rade Krunic potrebbe rimanere al Milan fino alla fine della stagione.