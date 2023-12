Colpaccio a gennaio: il Milan lo riporta in Serie A

Il Milan prova a mettere subito a segno il colpaccio, riportando l’ottimo calciatore in Italia: ecco chi aiuterebbe molto Pioli.

Chi sarà la regina del calciomercato invernale 2024? Per dirlo è ancora presto, ma secondo le previsioni, Milan, Napoli e Juventus sono in lizza per vincere la speciale medaglia d’oro.

Se i bianconeri vogliono rinforzare la propria rosa per provare a vincere lo scudetto, gli azzurri invece starebbero per vivere una vera mini-rivoluzione, andando a cambiare anche un paio di titolari. Il Milan poi ha da pensare all’emergenza difesa ma non vuol rinunciare a mettere anche un po’ di qualità in mezzo al campo.

Il lavoro svolto sin ora da Stefano Pioli non è stato egregio, ma neanche si può dire che di questo inizio di campionato ci siano solo cose negative da considerare. Certo, alla fine i rossoneri non sono arrivati agli Ottavi di Finale di Champions League, ma per adesso sono al terzo posto in classifica in campionato. Il distacco con Inter e Juve ormai pare un po’ troppo profondo ma le speranze di ottenere un posizionamento Champions a fine stagione, quelle sono assolutamente intatte.

Milan, idea Traoré: ma c’è il problema malaria

Uno o due difensori quindi, ma anche geometrie in mezzo al campo se Moncada dovesse trovare l’affare giusto. Ebbene, secondo l’esperto di mercato italiano, Gianluca Di Marzio, il sodalizio milanese sembrava aver trovato il nome giusto. Si tratta di un calciatore ancora giovane (23 anni) ma che ha già bisogno di riscattarsi visto che la sua avventura inglese al momento non decolla.

Secondo le ultimissime di calciomercato, il Milan starebbe di fatto pensando all’ex Empoli e Sassuolo, Hamed Junior Traorè. Il trequartista e centrocampista centrale classe 2000 non riesce a trovare spazio nel Bournemouth, squadra di Premier League in cui si trasferì nel gennaio del 2022. Solo 7 le presenze in campionato nella passata stagione e 3 ma con soltanto 44 minuti giocati durante la stagione in corso, l’ivoriano avrebbe tutte le intenzioni di cambiare aria.

Sul calciatore che conosce molto bene la Serie A, campionato in cui ha collezionato ad oggi 150 partite con 18 gol, ci sarebbero diverse squadre italiane. Si parla di un interessamento sia del Napoli che della Fiorentina, ma anche Lazio e Milan sarebbero in attesa di capire in che modo muoversi.

Sarebbe un colpo interessante anche in chiave futura, ma ora pende un’incognita importante sul suo futuro: Traoré infatti ha contratto la malaria in Costa d’Avorio, una malattia che l’ha costretto ad un ricovero in ospedale e gli costerà uno stop abbastanza lungo. Al momento prevedere cosa accadrà è praticamente impossibile, ma resta il fatto che il centrocampista ex Sassuolo in Inghilterra non sia assolutamente un imprescindibile e quindi, anche come investimento futuro, le italiane potrebbero pensarci comunque. Staremo a vedere.