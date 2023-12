Juventus, colpo Galactico di Giuntoli: lo porta Soulé

Matias Soulé lo porta in dote alla Juventus: colpo ‘galactico’ del Football Director biaconero Cristiano Giuntoli

Sembrava finita e, invece, la Juventus non muore mai. La società bianconera, che qualche mese fa ha festeggiato i 100 anni di gestione da parte della famiglia Agnelli, ha sette vite come i gatti. Altro che ‘zebre’!

Ai nastri di partenza dell’attuale stagione di fatto nessuno scommetteva su un campionato da protagonista di una Juventus reduce dal flop della scorsa annata e ancora in fase di assestamento dopo il cambio della guardia al vertice societario, con il passaggio di consegne tra il dimissionario CdA guidato dall’ex Presidente Andrea Agnelli e il nuovo management, la coppia Giovanni Ferrero-Maurizio Scanavino, scelto da John Elkann, CEO di Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla il club bianconero.

Sarebbe dovuto essere, quindi, un anno di transizione, invece si sta rivelando quello del rilancio, del riscatto: i bianconeri sono (al momento) gli unici contendenti dell’Inter per lo scudetto. Un sorprendente rendimento degli uomini di Max Allegri che ha ringalluzzito tutto l’ambiente bianconero tanto che Cristiano Giuntoli, il plenipotenziario delle strategie di mercato juventine, ha in canna un ‘colpo galactico’.

Juventus, Reinier insieme a Soulé? Affare a sorpresa

Dopo un estenuante braccio di ferro con il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, l’attuale Football Director bianconero ha potuto coronare il sogno di ‘sposare’ la Juve, tanto che nella prima intervista al canale tematico bianconero ha confessato di essere sin da bambino tifoso della Juventus.

Un ‘matrimonio’ d’amore in quanto anche la ‘Vecchia Signora’ ha fortemente voluto l’ex DS del Napoli – tanto da essersi armata della biblica pazienza di Giobbe nell’attesa che si liberasse dal contratto che lo legava al club partenopeo – per una vigorosa sterzata alle strategie di mercato.

Non più campioni strapagati e con la ‘pancia piena’, che hanno aggravato la la difficile situazione finanziaria del club bianconero invece di arricchirne la bacheca, ma giovani talenti sconosciuti al grande calcio pescati in giro per il mondo.

Una filosofia che, dopo i successi all’ombra del Vesuvio, Giuntoli sta portando avanti anche alla Juventus: infatti, Giuntoli monitora con molta attenzione la crescita di Reinier che si sta mettendo in luce in quel Frosinone dove brilla la stella di Matias Soulé, 20enne argentino in prestito dalla Juventus al club ciociaro con il quale finora ha messo a referto 6 gol e 1 assist in 17 presenze totali.

Il brasiliano classe 2002, fin qui 2 gol e 2 assist in 8 apparizioni complessive con il Frosinone dove è in prestito, a fine stagione ritornerà a casa, anzi alla ‘Casa Blanca‘, con le merengues che lo valutano non meno di 20 milioni di euro. Tuttavia, Giuntoli starebbe pensando a un prestito con obbligo di riscatto, la formula (magica) per portare alla ‘Continassa’ l’accoppiata di ‘ragazzini terribili’ Soulè-Reinier con cui dare nuova linfa alla ‘Vecchia Signora’.