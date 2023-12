Juventus, decisione presa: è tutto nelle mani del nemico

La Juventus vorrebbe da tempo riportare in Serie A una vecchia conoscenza del massimo campionato italiano, ma sarà il nemico a decidere

Al pari delle altre big, la Juventus è a caccia di ghiotte occasioni sul fronte calciomercato. I bianconeri vorrebbero quantomeno provare fino alla fine a conquistare lo Scudetto sorpassando l’Inter, ma chiaramente la rosa guidata da mister Massimiliano Allegri avrebbe bisogno di qualche rinforzo.

Il riferimento, in tal senso, è soprattutto al centrocampo del trainer livornese. In quella zona del terreno di gioco Allegri ha gli uomini contati, perciò la società lavora alacremente per regalare un rinforzo di spessore al tecnico toscano. Negli ultimi mesi sono circolati diversi nomi, ma per adesso il club di Exor non ha ancora tentato un vero e proprio affondo.

Segno che non è il momento giusto, meglio attendere un altro po’ di tempo. La calma è la virtù dei forti, un dettaglio imprescindibile in ambito di mercato. Tra l’altro, la sessione di gennaio solitamente è abbastanza spenta, ma le sorprese sono comunque dietro l’angolo.

I bianconeri, dal canto loro, riporterebbero molto volentieri nel campionato di Serie A un calciatore che in passato ha già giocato in Italia. La società piemontese apprezza da anni il suo profilo e il nome non è mai davvero uscito dalla lista dei desideri. Stiamo parlando di Rodrigo De Paul, centrocampista argentino di proprietà dell’Atletico Madrid.

Calciomercato Juventus, non tramonta la pista De Paul: ecco come stanno le cose

De Paul ormai è un professionista che presenta una rilevante maturità calcistica, sviluppata ulteriormente grazie al trionfo in Qatar con l’Albiceleste. Le qualità dell’ex Udinese non si discutono, anche se il classe ’94 (che compirà 30 anni il prossimo 24 maggio) non è riuscito finora a lasciare il segno nel gruppo targato Simeone.

Tant’è che l’atleta di Sarandì non è indispensabile per il suo allenatore, di conseguenza non è da escludere a priori che possa abbandonare subito la nave spagnola al fine di intraprendere una nuova avventura altrove. Ad ogni modo, stando a quanto riferisce ‘Elgoldigital.com’, De Paul ha intenzione di lasciare il suo destino nelle mani dell’Atletico Madrid.

E i ‘Colchoneros’ non vorrebbero privarsi delle sue prestazioni a breve, dato che la situazione a centrocampo attualmente non è ottimale. Se i rojiblancos dovessero effettuare degli acquisti nelle settimane a venire allora lo scenario potrebbe cambiare, a patto che sul tavolo giunga un’offerta ritenuta congrua al valore del calciatore.

Niente prestiti, soltanto cessione a titolo definitivo con un valore di almeno 30-35 milioni di euro. Al momento la Juventus non è in grado di realizzare un investimento di tale portata, perciò il colpo in argomento potrebbe essere rimandato a giugno. Non rimane che attendere ulteriori sviluppi.