Calciomercato Milan: nuovo difensore, c’è l’annuncio del mister

C’è una novità che riguarda il calciomercato Milan: dopo Gabbia è previsto un nuovo innesto in difesa. Ecco l’annuncio del mister sull’obiettivo dei rossoneri.

L’emergenza in difesa ha costretto i rossoneri ad interrompere il prestito al Villarreal di Gabbia, che in questi primi giorni del 2024 si aggregherà nuovamente al Milan. Furlani e Moncada non si fermano qui ed hanno messo nel mirino altri giocatori per la sessione di mercato invernale. Arrivano le parole dell’allenatore che ha fatto il punto della situazione riguardo uno degli obiettivi del Milan.

Una dei club italiani che, più di tutti, interverrà nel mercato di gennaio è il Milan che è alla ricerca di alcuni rinforzi soprattutto in fase difensiva. Ecco le ultimissime riguardo l’affare che vede coinvolto il club rossonero: c’è l’annuncio dell’allenatore.

Calciomercato Milan, c’è un nuovo colpo in difesa

Dopo il rientro di Gabbia dal prestito al Villarreal, il Milan cerca dei nuovi rinforzi in difesa. I rossoneri non si fermano: Moncada e Furlani stanno setacciando il mercato europeo, alla ricerca dell’occasione low cost per gennaio 2024.

Secondo le ultime notizie di mercato Milan, nella lista era finito il nome del centrale francese dell’Aston Villa Lenglet. Il giocatore, che con gli inglesi non sta trovando tanto spazio, era uno di quei profili che poteva fare a caso della squadra di Pioli.

Classe 1995, mancino naturale, è ancora di proprietà del Barcellona che vorrebbe monetizzare dal suo addio. In questa stagione sta giocando in prestito secco nell’Aston Villa, ecco perché per prenderlo servirà anche l’ok da parte del club inglese. Riguardo a ciò, l’allenatore Unai Emery ha fatto il punto riguardo il futuro di Lenglet.

“Ritengo Lenglet un grande professionista, ho parlato con lui dicendo che sono felice del suo rendimento. Anche quando i giocatori avevano giorno libero veniva al campo per allenarsi. Io ho bisogno di questi tipi di ragazzi. In estate abbiamo concordato tutto con il club e Lenglet, secondo me in questo rapporto di fiducia non è cambiato”.

Calciomercato Milan: sfumato Lenglet, gli altri obiettivi per la difesa

Il tecnico dell’Aston Villa ha chiuso le porte per l’eventuale trasferimento al Milan di Lenglet. Il difensore francese, dunque, proseguirà la sua esperienza in Premier League. Ecco perché, adesso il Milan dovrà guardare a nuovi obiettivi per la difesa. Resta caldo il nome del centrale del Bournemouth Kelly. Anche in questo caso, però, gli inglesi hanno messo un veto sulla cessione del calciatore, che ha il contratto in scadenza a giugno 2024. Ecco perché è più facile prenderlo in estate a parametro zero.