Marotta è nei guai: non lo vuole più nessuno

Beppe Marotta adesso è nei guai: nessuno vuole più il giocatore dell’Inter che il dirigente voleva cedere per fare cassa e finanziare il mercato

In casa Inter si guarda con fiducia al mercato di gennaio per mettere mano a quelle poche situazioni in cui c’è da intervenire in una rosa che sta andando alla grande e che ha davvero pochi punti deboli. C’è la coperta corta sugli esterni a causa dei diversi infortuni che hanno riguardato Dumfries e soprattutto Cuadrado.

Qualche correzione andrà fatta anche in avanti considerando forse pochi i quattro attaccanti attualmente in rosa. Oltre al fattore numerico ci sono le condizioni di Sanchez e Arnautovic spesso finiti ai box a causa anche di una carta d’identità non più così giovane.

Se ci mettiamo che ogni tanto, come sta avvenendo in queste settimane, Lautaro Martinez deve pur permettersi il lusso di rifiatare, forse sarebbe meglio intervenire già a gennaio fermo restando che all’occorrenza possono sempre essere lanciati Mkhitaryan o Klaassen in appoggio alla punta.

Marotta è nei guai: non riesce a cedere l’attaccante!

La strategia di Beppe Marotta è molto semplice: prima vendere, poi acquistare. Potrebbe essere questo un giusto modus operandi per arrivare ad un nuovo innesto lì davanti. Cedere un giocatore per prenderne un altro che dà più garanzie. Il prescelto a lasciare Milano doveva essere Alexis Sanchez, con l’attaccante cileno che sembrava avere alcuni interessamenti in Arabia Saudita.

Interessamenti che al momento però non ci sono, secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Rudy Galetti. Secondo il noto collega, infatti, al contrario di quanto dicevano le ultime voci, l’Al-Ittihad non considera Sanchez uno dei propri obiettivi per il mercato di gennaio. Il cileno dunque proseguirà la sua avventura all’Inter dove ha un contratto fino a giugno. Questa la notizia che un po’ ha mandato nei guai Marotta che già stava pensando a come investire un eventuale tesoretto accumulato con l’addio del cileno.

Ovviamente parliamo di una cifra bassa, essendo un giocatore al di là con gli anni e tra l’altro in scadenza a giugno. Ma poteva essere fatto un tentativo per piazzarlo e tesserare un nuovo attaccante, considerando lo scarso contributo che il cileno sta dando alla causa nerazzurra. Nulla da fare, almeno dall’Arabia.

