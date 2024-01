Serie A, il calendario non aiuta: esonero ad un passo

Il complicato momento della squadra potrebbe portare a delle conseguenze importanti, come l’esonero dell’allenatore, il cui operato sarebbe ora oggetto di discussione da parte della società, desiderosa di dare una scossa a tutto l’ambiente per salvare una stagione che a questo punto starebbe prendendo una piega insperata.

Ovviamente fino a quando si riuscirà il club proverà a dare comunque fiducia all’allenatore, ma il complicato calendario che aspetta la squadra non è un fido alleato sul quale fare affidamento, visto che i prossimi impegni in campionato saranno contro le prime della classe, che ovviamente non hanno alcuna intenzione di lasciare punti preziosi durante il percorso.

Serie A, il calendario principale nemico: esonero vicino

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionai mondiali ed europei, ma soprattutto in Serie A, visto che nelle prossime settimane potrebbe esserci l’ennesimo ribaltone in panchina di questo inizio di stagione. La squadra non starebbe rendendo secondo le aspettative, ed è per questo che la società avrebbe seriamente messo in discussione l’operato dell’allenatore, che ora è a rischio esonero.

Nonostante questo, comunque, aleggia ancora timida fiducia nei confronti delle competenze del compito, che ha ora l’obbligo di provare ad invertire il senso di rotta della squadra se vuole salvare la propria panchina. C’è da dire, comunque, come anticipato, che il calendario rappresenterebbe essere il principale ostacolo per l’allenatore a questa “lotta di sopravvivenza“, considerato che i prossimi impegni in Serie A si prospettano essere tutt’altro che abbordabili.

Stando dunque a quanto trapelato nelle scorse ore, dopo tre anni potrebbe concludersi l’avventura di Alessio Dionisi sulla panchina del Sassuolo. Il sedicesimo posto in classifica, a sole due lunghezze dalla zona retrocessione, ed il mese e poco più senza vittoria, non starebbe facendo dormire sonni tranquilli a Carnevali e società, che potrebbero mettere mano alla situazione se le cose non dovessero cambiare.

Sassuolo, calendario proibitivo: Dionisi prova il miracolo

Il calendario che aspetta il Sassuolo a gennaio è proibitivo per la sfortuna di Alessio Dionisi, che si giocherà la permanenza sulla panchina degli emiliani praticamente in quindici giorni. Al rientro da queste feste i neroverdi affronteranno in successione Fiorentina, Juventus, Monza, Bologna, Torino ed Atalanta, tutte sfide complicate se consideriamo il fatto che su sei avversarie, ben 3 si giocano un posto in Champions ed una addirittura lo scudetto. Perdere contro corazzate più attrezzate e forti ci sta, ed è per questo che il Monza potrebbe rappresentare essere lo spartiacque del futuro di Dionisi sulla panchina del Sassuolo.

Qualora i neroverdi non dovessero racimolare neanche un punto fra Juventus e Fiorentina, contro i Bagai non esisterebbe altro risultato al di fuori della vittoria. In caso contrario, potrebbe essere esonero per Dionisi.

Esonero Dionisi: chi per la panchina del Sassuolo?

Qualora Dionisi dovesse essere realmente esonerato, chi siederà al suo posto sulla panchina del Sassuolo? C’è da dire che al momento la società emiliana non avrebbe ancora iniziato a valutare questo scenario, perché si vuole provare a dare ancora fiducia all’ex Empoli, ma i nomi per sostituirlo alla fine sono sempre gli stessi, con gente come Davide Ballardini e Luca Gotti che eventualmente potrebbero essere la prima scelta di Carnevali per la panchina neroverde. Staremo a vedere.