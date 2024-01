Calciomercato, colpo Dragusin: c’è l’annuncio dell’agente, ecco dove giocherà

Al centro dei rumors di calciomercato c’è l’ex Juventus Dragusin, con il colpo che potrebbe concretizzarsi a stretto giro.

Un colpo del quale ha parlato il suo agente, precisamente ai microfoni di Tv Play, facendo un annuncio importante in merito proprio al futuro del proprio assistito, considerato attualmente uno degli oggetti del desiderio per il calciomercato di gennaio.

Si è tanto parlato della possibile destinazione del calciatore che, da qui in avanti, potrebbe salutare Genova dopo le esperienze vissute prima con la maglia della Sampdoria e poi con quella del Genoa, per la grande occasione in un top club. A svelare tutto sul suo futuro, Florin Manea, procuratore di Radu Dragusin.

Calciomercato Genoa: annunciato il futuro di Dragusin dall’agente

Il colpo Dragusin è tra i più intriganti in questa finestra di calciomercato, con diversi club che sembrano aver messo nella lista dei desideri, appunto il nome di Radu Dragusin.

Secondo le ultime notizie di mercato, il futuro del calciatore del Genoa potrebbe essere lontano dalla Serie A, con destinazione in Premier League.

Ma è ai microfoni di Tv Play che, l’agente di Radu Dragusin ha fatto chiarezza sul suo futuro. Di seguito, annunciata tutta la verità dal suo agente.

Le parole di Florin Manea, agente di Dragusin

Quelle che seguono, sono le parole sul futuro di Dragusin, lontano dal Genoa. Ma fa chiarezza Florin Manea, procuratore del difensore: “Ha potuto lavorare con “colleghi” dalle qualità di Bonucci e Chiellini, ha imparato tanto sin da giovane. Il suo sogno è la Premier League, non gli interessano i soldi, vuole soltanto fare una grande carriera nel calcio. Contatti col Napoli? Non ci sono stati, non è convinto di lasciare il Genoa a metà stagione. A mio parere è perfetto per giocare in Inghilterra, è il suo sogno giocare in Premier. Ho avuto un meeting con il Tottenham dove mi hanno solo chiesto che tipo di ragazzo è, sotto l’aspetto tecnico sono già preparati sulle sue qualità. Ho rispetto anche della Roma, ma non c’è Dragusin tra i dialoghi. Sto trattando un altro giocatore”.

Le cifre della cessione di Dragusin

Sempre nella stessa intervista, l’agente di Dragusin ha svelato quella che sarebbe la cifra della possibile cessione dal Genoa di Dragusin: “Chi lo vorrà dovrà pagare una cifra importante per il cartellino. Vale intorno ai 25-30 milioni di euro e se il Genoa dovesse venderlo a questa cifra, per loro sarebbe un grande colpo”.