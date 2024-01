Colpo di scena Inzaghi: addio all’Inter

Colpo di scena per Simone Inzaghi che è pronto a dire addio all’Inter: l’ex attaccante può lasciare i nerazzurri a fine campionato

L’Inter viaggia a gonfie vele in questa stagione, sulla scia di quanto aveva fatto il Napoli lo scorso torneo. Pur non avendo battuto il Genoa nell’ultima gara dell’anno, gli uomini di Simone Inzaghi mantengono saldamente la vetta della classifica e sono per molti i favoriti per vincere il tricolore.

Non solo in serie A, i nerazzurri sono andati alla grande anche in Champions League, arrivando sì secondi nel girone, ma superandolo con due giornate di anticipo. E visto cosa è successo sull’altra sponda dei Navigli, sicuramente a Lautaro e compagni starà bene così.

L’Inter sembra una lontana parente dalla squadra che l’anno scorso balbettava in campionato con tante sconfitte sul groppone. Merito anche del gioco del tecnico piacentino, tornato a dare spettacolo come faceva ai tempi della Lazio, adesso con interpreti molto più forti.

Colpo di scena per Simone Inzaghi: sarà addio all’Inter

Ma nonostante quanto fatto fin qui e quanto può accadere fino a maggio, in una stagione che può essere storica con l’arrivo della seconda stella (a simboleggiare i venti scudetti vinti nella storia), il futuro dell’ex Lazio è tutt’altro che saldo sulla panchina nerazzurra. A fine anno potrebbe andare via dall’Inter anche in caso di vittoria dello scudetto!

Secondo quanto riportato da Il Giornale, la prossima estate, Inzaghi può salutare l’Inter insieme a qualche big come ad esempio Dumfries. Dopo la finale di Champions dello scorso anno, portando un tricolore potrebbe essere il giusto modo per lasciarsi con un doppio bel ricordo. Senza trascurare le due Coppe Italia, le due Supercoppe e con un’altra da giocare a gennaio. Peccato solo per l’eliminazione in questa edizione della coppa nazionale contro il Bologna.

A fine stagione potrebbero succedere varie cose, non è escluso anche un passaggio di proprietà da parte di Zhang. Sono tutte situazioni da verificare. Compreso il futuro di Simone Inzaghi che potrebbe decidere appunto di andare via, emulando Spalletti dopo aver vinto il titolo col Napoli. Non è escluso nemmeno che la società possa decidere di ripartire con un nuovo progetto tecnico, soprattutto se l’allenatore piacentino fosse titubante. Si vedrà comunque, ora c’è prima uno scudetto da vincere.