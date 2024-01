Il bomber si offre al Milan: tradimento in Serie A

Possibile colpo di scena in sede di calciomercato con un attaccante che potrebbe cambiare maglia trasferendosi al Milan.

Via al calciomercato invernale con le squadre che sono già da tempo al lavoro per trovare i giusti innesti da inserire nelle proprie rose. Non sono però da escludere colpi di scena e nelle ultime ore si fa strada una pista a dir poco sorprendente.

Il Milan, come accaduto durante la scorsa estate, sarà una delle squadre più attive in sede di mercato. Dopo la grande rivoluzione della scorsa sessione di trattative, con centrocampo e attacco rivoluzionati, i rossoneri sono pronti a cambiare di nuovo molto ma questa volta in difesa. I molti infortuni che hanno colpito la retroguardia a disposizione di Stefano Pioli porteranno i rossoneri a mettere a segno due colpi in difesa. In questi giorni però si sta pensando anche ad un colpo ad effetto per quello che riguarda l’attacco.

Calciomercato Milan, un bomber pronto a vestire rossonero

Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, sta trovando poco spazio in questa stagione con i campioni d’Italia e starebbe valutando un cambio di maglia durante la sessione di mercato di gennaio. Tra i club ai quali sarebbe stato proposto il suo cartellino, ci sarebbe anche quello del Milan.

I rossoneri sanno bene che non potranno contare ancora a lungo su Giroud con il francese che è in scadenza di contratto a giugno e sarà necessario l’acquisto di un nuovo centravanti. Jovic non ha convinto a pieno finora ed è difficile immaginare una sua conferma in rossonero al termine della stagione in corso. L’acquisto di Simeone andrebbe a sistemare già gran parte del reparto offensivo in vista della seconda parte di campionato.

Non mancano però le difficoltà per chiudere l’affare. Osimhen sarà fuori per tutto gennaio per via della Coppa d’Africa e Mazzarri avrà bisogno di più scelte per quello che riguarda il reparto offensivo. Il Napoli tra l’altro non appare intenzionato a fare sconti per il cartellino dell’argentino, valutato circa 20 milioni di euro e non avrebbe voglia di andare a rinforzare una diretta concorrente per un posto in Champions League.

Il Milan, dal canto suo, sa bene che la priorità va data alla difesa che è il reparto maggiormente in emergenza. Gli sforzi economici del club quindi saranno rivolti a rinforzi per il pacchetto arretrato ed un eventuale colpo in attacco potrebbe verificarsi solo a condizioni economiche molto vantaggiose.