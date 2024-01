Serie A, infortunio serio: salta Salernitana-Juventus

Nuovo infortunio in Serie A, problema serio per l’allenatore che perde uno dei suoi titolari: mancherà per il doppio appuntamento Salernitana Juventus, di campionato e Coppa Italia.

C’è l’annuncio della società che, attraverso un comunicato, ha chiarito lo stato di salute del calciatore che non sarà a disposizione per il doppio confronto Salernitana Juventus. Un nuovo infortunio che si va ad aggiungere ad un’altra pesante assenza che complica i piani dell’allenatore.

Entusiasmo alle stelle per la squadra italiana che ha chiuso il 2023 con una vittoria importante che ha proiettato il club verso l’obiettivo stagionale. L’inizio del 2024 prevede un doppio confronto Salernitana Juventus: ecco le ultimissime riguardo le condizioni di due giocatori.

Salta Salernitana Juventus, c’è l’annuncio ufficiale

Ennesimo problema fisico all’interno della squadra. C’è una tegola non di poco conto per l’allenatore, un nuovo infortunio che si va ad aggiungere ad una lunga lista di indisponibili.

Ecco il comunicato ufficiale del club, che ha chiarito la situazione anche in vista del doppio confronto Juventus Salernitana di Coppa Italia e campionato

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica che in data odierna Lorenzo Pirola si è sottoposto a indagini diagnostiche presso il Centro Polidiagnostico Check Up che hanno evidenziato una lesione muscolare di medio grado a carico del bicipite femorale sinistro. L’atleta ha già iniziato il suo programma fisioterapico”.

Salernitana: infortunio Pirola e Kastanos, saltano entrambi la Juventus

Si ferma Lorenzo Pirola in casa Salernitana. Uscito per infortunio dopo cinque minuti durante l’ultima sfida di campionato vinta 1-0 sul campo dell’Hellas Verona, il capitano dell’Under 21 ha rimediato una lesione che lo costringerà a qualche settimana di stop Classe 2002, Pirola veste la maglia della Salernitana dall’estate 2022: la scorsa estate è stato riscattato per circa cinque milioni di euro e in questa stagione ha già collezionato 18 presenze tra campionato e Coppa Italia. Ora lo stop che lo costringerà a restare ai box per almeno un mese.