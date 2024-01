Calciomercato: comprano Dia, resta in Serie A

E’ in questi giorni che si deciderà il futuro di Boulaye Dia che piace a 4 squadre su tutte e potrebbe anche già firmare nei prossimi giorni.

L’attaccante è arrivato ormai ai titoli di coda con la Salernitana per i problemi che si sono venuti a creare con discussioni continue con la società e l’ambiente. Perché il giocatore aveva chiesto la cessione in prestito l’ultimo giorno del mercato estivo e questo aveva fatto andare su tutte le furie il club che ha preso come una mancanza di rispetto questa scelta. Adesso le cose non vanno meglio, anzi, e per questo motivo si pensa che si possa chiudere il suo addio nell’immediasto.

Il mercato di gennaio sembra quello già decisivo per portare via Dia dalla Salernitana. Perché l’attaccante non vuole più restarci a Salerno e in queste prossime ore potrebbe diventare decisiva una scelta riguardo il suo futuro. Al momento è infortunato e questo aiuterà a trovare una migliore soluzione senza dover avere pressioni sul campo dagli stessi tifosi e della società, nessuno è felice del suo atteggiamento e ora si cerca di capire come andrà a finire.

Calciomercato Serie A: Dia cambia squadra

La sessione di mercato di gennaio può portare via Dia dalla Salernitana per giocare con un’altra squadra. Ci sono novità importanti che riguardano quello che accadrà al giocatore che è pronto ad una nuova sistemazione. Perché sono 4 le squadre principalmente interessate a lui e anche in Italia è molto seguito.

Per il mercato di gennaio ci sono Milan e Fiorentina che in Serie A vogliono comprare Dia, ma occhio a West Ham e Eintracht Francoforte. Perché l’attaccante ha una valutazione di 16 milioni di euro per questo mercato e difficilmente sarà venduto per meno dalla società di Iervolino che vuole fare cassa con la sua vendita.

Si parla tanto della prossima mossa della Salernitana che può cedere Dia anche in estate se non dovessero arrivare accordi in queste prossime settimane. Per il prossimo giugno c’è una squadra italiana che già si è interessata a lui e ha chiesto nuovamente informazioni. Perché c’è il Napoli che può perdere Osimhen e tra gli obiettivi c’è proprio Dia che se non troverà una nuova sistemazione in questo gennaio andrà sicuramente via prima dell’inizio della prossima stagione. Ci sono diverse pedine che il Napoli può inserire nell’affare: Zerbin, Gaetano e Demme.