Simeone cambia squadra: giocherà ancora in Serie A

Il calciomercato di gennaio potrebbe dare una nuova occasione a Giovanni Simeone di dimostrare di essere un attaccante importante in Serie A.

L’attaccante argentino in questo momento è in una situazione difficile da poter gestire visto che il suo futuro non è nelle sue mani. Al momento è il Napoli che è padrone del cartellino del calciatore e difficilmente lo lascerà andar via in questa finestra di mercato. Tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno, ma dovranno essere veramente elevate visto che il club azzurro è in palese difficoltà e già in questo momento non avrà nemmeno Victor Osimhen a disposizione visto l’impegno della Coppa d’Africa che ha portato via in questo mese di gennaio il giocatore.

Ci sono importanti notizie che ora riguardano quello che potrebbe accadere in queste settimane. Perché c’è una nuova società che ha deciso di mettere le mani sull’attaccante del Napoli che presto potrebbe avere l’occasione di trovare una nuova sistemazione e riabbracciare anche un vecchio e caro amico che ha lanciato la sua carriera tra i grandi del campionato italiano.

Calciomercato Napoli: addio Simeone, arriva la scelta dopo l’offerta

Giovanni Simeone può lasciare Napoli nel 2024. L’attaccante argentino che ha vinto lo scudetto in maglia azzurra non è felice di giocare così poco e cerca una nuova sistemazione. Per questo motivo bisognerà capire come andrà a finire questa vicenda considerando che il giocatore spinge per l’addio, che sia a gennaio o per l’estate.

La voglia è quella di lasciare Napoli subito ma sembra difficile che possa accadere. Come riporta La Stampa però il nome di Giovanni Simeone è finito tra gli obiettivi del Torino che può provare a prenderlo in caso di cessione di Sanabria. L’attaccante del Napoli piace molto a Juric, che l’ha fatto esordire in Serie A ai tempi del Genoa, ma per il club azzurro ha un prezzo di almeno 16 milioni di euro.

La posizione del Napoli però è chiara e non c’è volontà di cedere Simeone in questa finestra di mercato di gennaio. La società di De Laurentiis dovrà provare a sistemare già altre situazioni di mercato con diversi ruoli scoperti e deboli e per questo motivo non c’è la volontà di andare ad aggiungere un’ulteriore distrazione in questa finestra di riparazione. Tutto dipenderà però dalle possibili maxi offerte, ma c’è la speranza che arrivino soltanto dall’estero.