De Zerbi torna in Italia: chance concreta, doppia pista

Per Roberto De Zerbi la possibilità di allenare in Italia ora è più concreta che mai: su di lui ci sono due big della Serie A che fanno sul serio

Le prestazioni del Brighton sono sotto gli occhi di tutti ed è fin troppo chiaro come la bravura di Roberto De Zerbi stia facendo migliorare molti giocatori sottovalutati. La possibilità di vederlo ancora nel nostro Paese si avvicina nonostante le sirene della Premier.

Arrivare è complicato, confermarsi lo è ancora di più.De Zerbi sta dimostrando di essere un allenatore di prima fascia, con un’altra stagione di ottimo livello. Il suo Brighton veleggia tra le prime 10 in Premier League (niente male vista la concorrenza) dopo un clamoroso sesto posto nella scorsa stagione. In più è arrivata la qualificazione da primo nel girone di Europa League e la grande possibilità di dire la propria anche a livello continentale a partire dagli Ottavi di Finale.

Quando Pep Guardiola ne tesseva le lodi molti in Italia erano ancora scettici sul suo operato. Dal Sassuolo è dovuto andare in Ucraina per mostrare il proprio valore con lo Shakhtar e adesso la grande ribalta in Inghilterra. Sicuramente anche Potter aveva svolto un ottimo lavoro con il Brighton ma De Zerbi ha completato l’opera, rendendo il gioco ancor più spettacolare e i risultati più brillanti (diverse le vittorie anche contro le big, vedi il Tottenham). Le luci dei riflettori si stanno accendendo sul 44enne di Brescia che sembra arrivato al momento del grande salto.

De Zerbi, ritorno in Serie A molto probabile: Milan e Napoli su di lui

In Italia ci sono due realtà che stanno pensando seriamente a lui per il prossimo anno: Milan e Napoli. I rossoneri sanno di dover sostituire Pioli alla fine del campionato, dopo un ciclo durato oltre quattro anni che ha portato in dote anche uno Scudetto. Un lavoro magnifico quello svolto dal tecnico emiliano ma ora c’è bisogno di altro a Milanello. De Zerbi da calciatore è transitato a livello giovanile nelle fila rossonere e chissà che il destino non possa riproporgli la stessa avventura ma in panchina.

Sulle sue tracce come detto c’è però anche il Napoli di De Laurentiis, che dopo Garcia e Mazzarri vuole ripartire da un tecnico giovane, emergente e preparato. Sicuramente la piazza potrebbe affascinare De Zerbi, sempre attratto da sfide non troppo comuni. La sua richiesta principale è quella di poter lavorare senza grandi intromissioni da parte delle società. Libero di esprimere le sue idee di calcio piuttosto all’avanguardia.

La sensazione è il Milan possa essere in vantaggio in questa corsa, ma la cosa certa è che gli estimatori in Italia per “il nuovo Guardiola” non mancano di certo, pronti anche a ricoprirlo d’oro. Per portarsi a casa il 44enne allenatore lombardo, infatti, si parla di 6 milioni di ingaggio annuo.