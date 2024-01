Dybala choc: va via con la clausola

La Roma trema per il futuro di Paulo Dybala: l’attaccante argentino può andare via dalla Capitale con una clausola accessibile

Con Paulo Dybala in campo, la Roma guadagna sicuramente in qualità e pericolosità, non ci sono dubbi. L’argentino è in grado di accendere il gioco giallorosso e la sua presenza si vede e si sente in ogni occasione. 4 gol e 6 assist il suo score stagionale fin qui, in 15 presenze totali. Come al solito, sono i problemi fisici a limitarlo, ma il suo valore non si discute.

Lo vedremo protagonista anche in occasione del debutto della Roma in Coppa Italia, contro la Cremonese. Lo scorso anno, i giallorossi si fecero sorprendere clamorosamente dai grigiorossi nei quarti, quest’anno la formazione di Mourinho non vuole ripetere lo stesso errore contro i lombardi, nel frattempo retrocessi in Serie B. La coppa nazionale, se sfruttata, può essere una occasione di gloria, per il club, che nel frattempo però punterà, in campionato, a riscattare la sconfitta contro la Juventus e riprendere la marcia verso la zona Champions.

A Torino, Dybala è stato senza dubbio il migliore dei suoi, propiziando tutte le azioni più pericolose e andando vicino a un gol da cineteca, un tiro delizioso di esterno sinistro finito a pochi centimetri dal palo. Su di lui, poggiano molte delle aspirazioni della Roma in questa stagione e anche per il prossimo futuro. Ma occorre fare attenzione, dato che l’addio alla Roma non si può dare per scontato, vista la clausola rescissoria abbordabile, valida per l’estero, che può liberarlo.

Dybala, tutti pazzi per lui: sei squadre lo hanno messo nel mirino

Con appena 13 milioni, i club fuori dall’Italia potrebbero assicurarsi le sue prestazioni. E non è un caso che siano in molti a pensarci, visto che la ‘Joya’ si è fatto valere in questi anni anche sulla scena internazionale.

In Inghilterra, stravede sempre per lui il Chelsea, ma ci pensano anche altre big, come il Tottenham, il Newcastle e il Manchester United. Per tutte queste squadre, Dybala sarebbe senza ombra di dubbio un valore aggiunto. Attenzione anche all’Atletico Madrid, che potrebbe andare a caccia di un sostituto di Griezmann. E in Arabia, le sirene dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo non sono da sottovalutare. I media inglesi e argentini concordano sul grande traffico attorno a Dybala. Che però per il momento non sembrerebbe intenzionato ad accettare proposte. A seconda di come si concluderà la stagione, gli scenari potrebbero confermarsi o cambiare.