Napoli: altro addio, è già pronto il sostituto

Il calciomercato di gennaio può essere una svolta per il Napoli con una rivoluzione in atto da parte della società che può dire addio ad un altro giocatore.

Il calciatore è pronto a dire addio e fare spazio ad un altro giocatore che arriverà nelle prossime ore. Perché per ogni addio ci sarà un nuovo giocatore da inserire nella rosa del club dei Campioni d’Italia. Infatti, è partito Elmas e presto arriverà Samardzic, mentre è già arrivato Mazzocchi con l’addio di Zanoli in prestito al Genoa. Presto però ci saranno altri movimenti in entrata e in uscita.

Il Napoli è pronto a cambiare totalmente la rosa in questa sessione di mercato invernale. Presto potrebbe arrivare un altro cambio importante per la società azzurra che vuole provare a chiudere un colpo in attacco dopo la partenza di un altro giocatore. Il club ha deciso di investire ora subito su un giovane talento.

Calciomercato Napoli: addio Politano, pronto il sostituto

Il Napoli sta pensando di cedere diversi giocatori che non rientrano più nel progetto per dare la possibilità di acquistare nuovi giocatori. Per questo motivo chi non si sente più coinvolto potrà andare via, ma anche chi infelice perché sono tante le offerte economicamente importanti per i vari giocatori del Napoli.

E’ il caso di Matteo Politano pronto ad andare via e firmare in Arabia Saudita per oltre 20 milioni di stipendio in 3 anni, al suo posto il Napoli punta Luvumbo. Il giocatore è pronto ad approdare in Arabia e accettare la ricca offerta economica che cambierebbe gli ultimi anni della sua carriera.

Il Napoli ha già avviato i contatti per prendere Luvumbo dal Cagliari che prenderebbe il posto di Politano. Il club sardo chiede meno di 20 milioni di euro e le parti sono in trattativa per provare a chiudere l’operazione già in queste prossime settimane. Da capire se resterà fino a fine stagione a Cagliari o arriverà subito in azzurro.