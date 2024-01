Novità improvvisa in A: Osimhen può andare via già da subito

In Serie A, il mercato di gennaio potrebbe riservare non poche sorprese, alcune anche clamorose: un big potrebbe partire immediatamente

Iniziato ufficialmente il calciomercato di gennaio e le squadre più bisognose di rinforzi nell’immediato hanno già iniziato a muoversi con celerità. In Serie A, non mancano club alle prese con carenze di vario genere, da colmare quanto prima per dare agli allenatori rinforzi adeguati per i rispettivi obiettivi.

Nel nostro campionato, molto attive, nelle prime ore ufficiali della sessione, l’Inter, il Milan, il Napoli, tra le altre. Per tutti, una situazione comunque da gestire con attenzione, con risorse economiche piuttosto limitate e dunque con grandissimi colpi da escludere. Anche se rispetto agli altri, i campioni d’Italia uscenti sono messi un po’ meglio da questo punto di vista.

Notevoli utili in cassa per gli azzurri e anche la cifra incassata dalla cessione di Elmas, soldi che potrebbero permettere una sessione di maggior impatto. Che però è diventata anche una necessità, visto il rendimento deludente dei partenopei nella prima parte di stagione. Mazzarri ha bisogno di vari innesti in più reparti. Fatta per Mazzocchi, si tenta ora lo sprint per Samardzic e arriveranno, verosimilmente, un difensore centrale e un altro centrocampista, per lo meno. Ma al tempo stesso, il Napoli potrebbe rischiare di perdere clamorosamente uno dei suoi big.

Osimhen via da Napoli nel mercato invernale: i tifosi tremano, lo scenario pazzesco

Già deciso, pare, il destino di Piotr Zielinski, che non rinnoverà e in estate passerà a parametro zero all’Inter. Ma anche quello di Victor Osimhen, il cui rinnovo con maxi clausola rescissoria sembra propedeutico a una cessione. Che potrebbe avvenire non a giugno, ma anche prima.

In questi giorni, si è parlato ancora molto dell’interessamento del Chelsea, con indizi social (un paio di ‘like’ galeotti) che avrebbero avvicinato il nigeriano ai ‘Blues’. Ancora una volta, il club londinese sta vivendo una stagione complicata e vorrebbe, secondo ‘Todofichajes.com’, rompere gli indugi subito per portare a casa un attaccante dal rendimento sicuro.

Da Stamford Bridge sarebbero già partiti contatti per verificare la fattibilità dell’operazione con l’entourage del giocatore, dopodiché si passerebbe al Napoli. La clausola rescissoria è esercitabile dal 1 luglio, come noto, ma il Chelsea potrebbe vincere le resistenze di De Laurentiis con una cifra sul piatto da addirittura 150 milioni di euro. Servirebbero quindi almeno 20-30 milioni più della clausola di luglio per provare a convincere il Napoli. Non è detto che accada, ma con una cifra del genere ADL potrebbe davvero vacillare.