Boom Juve: affare da 50 milioni l’anno!

C’è una opportunità molto grossa per la Juve per potere fare soldi. La crescita sportiva del club volta a ritornare una big in Europa passa anche da qui.

La Juve fiuta l’affare ed è pronta a chiudere tutto, con l’intenzione di mettere nero su bianco il prima possibile. La società torinese sta reagendo nel miglior modo possibile ai danni emersi nel corso della scorsa stagione, che hanno rovinato anche l’immagine del club.

Ora è stata voltata pagina e paradossalmente, la squalifica ricevuta dalla UEFA e che ha fatto si che la Juve venisse estromessa dalla Conference League sta giovando alla classifica per quanto riguarda il campionato. Gli uomini allenati da Massimiliano Allegri stanno facendo il massimo in Serie A.

Il secondo posto in graduatoria attualmente occupato dalla Juve è frutto anche della assenza di impegni infrasettimanali. Ma tutto ciò è da attribuire anche all’ottimo lavoro svolto dalla nuova dirigenza, la quale si sta dando da fare già adesso per ufficializzare più di un affare durante la prossima estate.

Per la Juve non sono previsti dei movimenti in ambito di calciomercato a gennaio, mentre a giugno sicuramente accadrà qualcosa, con tutta probabilità anche in uscita. Bisogna valutare la posizione di Federico Chiesa, che senza rinnovo verrà ceduto. Ma non è il solo aspetto sul quale la Juve si sta concentrando. In ballo c’è anche altro.

Juve, è già tutto pronto per l’annuncio ufficiale

C’è da valutare anche la posizione del fin qui troppo discontinuo Dusan Vlahovic. E poi pure fuori dal campo occorre creare nuove situazioni vantaggiose e che possano ottimizzare gli introiti al sodalizio bianconero.

In tal senso la Juventus avrebbe ricevuto una offerta molto importante per quanto riguarda il main sponsor. Il cui nome comparirà sulle maglie ufficiali di gioco. Il 30 giugno 2024 scadrà l’attuale accordo attualmente vigente con Jeep e non si è mai parlato di rinnovo, fino ad oggi.

Jeep appartiene al gruppo Stellantis, in cui sono confluiti Fiat Chrysler e Peugeot e che vede la Exor di Andrea Agnelli e della famiglia Elkann come principale azionista. Probabilmente anche per recidere ogni legame con queste figure dovrebbe avvenire un cambio di sponsor.

Al momento la dirigenza juventina, per quanto riguarda il settore commerciale, starebbe valutando eventuali rapporti di collaborazione con importanti marchi sauditi. Cosa che potrebbe garantire più soldi rispetto ai 45 milioni all’anno forniti da Jeep per fare apparire il suo brand sulle maglie bianconere.

Il futuro accordo commerciale con chicchessia dovrebbe portare ad introiti superiori, partendo come minimo dai 50 milioni annui. Del resto la Juventus stessa rappresenta un brand molto famoso, con milioni di tifosi in tutto il mondo. In tal senso sono previste novità entro il prossimo mese di marzo.