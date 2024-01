Juventus beffata, si trasferisce in Arabia: affare da 15MLN

Le limitazioni alle quali deve sottostare non permettono alla Juventus di competere ad “alti livelli” in questo calciomercato, e non è un caso che l’obiettivo dei bianconeri sembrerebbe essere ad un passo dallo sfumare.

Stando alle ultime notizie, infatti, nonostante i primi timidi, ma concreti, approcci della Vecchia Signora, il giocatore sembrerebbe essere propenso a lasciare l’Italia e la Serie A per trasferirsi in Arabia Saudita già a partire da questo calciomercato. Non sarebbe il primo a prendere questa decisione, considerato anche quanto successo in estate con Milinkovic Savic ad esempio, ma in questo caso la Juventus non vuole commettere gli stessi errori di sei mesi fa, e proverà a strappare last minute il sì del giocatore, anche se ad oggi sembrerebbe essere complicato.

Calciomercato, niente Juventus: che beffa, va in Arabia Saudita

La goleada di ieri sera della Juventus sulla Salernitana dimostra come anche le seconde linee della Vecchia Signora siano all’altezza della causa bianconera, ma nonostante questo Giuntoli avrebbe comunque intenzione di regalare qualche innesto di qualità a Massimiliano Allegri in questo calciomercato, così da andare ad incrementare ulteriormente il livello tecnico della rosa.

Peccato che questa sessione invernale di trasferimenti non è iniziata nel migliore dei modi per la società torinese, visto che uno dei principali obiettivi della dirigenza bianconera sembrerebbe essere ad un passo dallo sfumare.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina in edicola da Il Corriere dello Sport, la Juventus rischia di rimanere con un pungo di mosche in mano, visto che nelle scorse ore sarebbe arrivata un’allettante offerta dall’Arabia Saudita alla Lazio per Felipe Anderson, che potrebbe dunque salutare con sei mesi d’anticipo rispetto alla reale estinzione del suo contratto il club biancoceleste.

Juventus, Felipe Anderson verso l’Arabia: l’offerta

A quanto pare il futuro di Felipe Anderson potrebbe essere in Arabia Saudita a partire addirittura da questo calciomercato. Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, nelle scorse ore sarebbe stata recapitata alla Lazio un’offerta da 15 milioni di euro per l’esterno brasiliano, prontamente rifiutata da Claudio Lotito che per lasciar partire lex West Ham verso questi lidi vuole e pretende sicuramente di più.

Al momento, dunque, ci sono ancora fievoli speranze per la Juventus di riuscire ad ingaggiare a parametro zero Felipe Anderson, che a quanto pare avrebbe dato precedenza proprio alla Vecchia Signora in vista della prossima estate. Ovvio che se l’interesse del club bianconero non dovesse concretizzarsi il giocatore della Lazio cambierà le proprie priorità, che al momento sono dunque queste.

Non solo Juventus: c’è concorrenza in Serie A per Felipe

La Juventus non sarebbe l’unico club di Serie A pronto a sfruttare la scadenza di contratto con la Lazio di Felipe Anderson. Stando a quanto riportato nel corso delle scorse settimane, infatti, anche il Milan di Ibrahimovic starebbe valutando quest’opportunità, rimanendo dunque alla finestra non affondando però ancora il colpo decisivo. Staremo a vedere.

Juventus, anche il Milan alla finestra per Felipe Anderson (LaPresse) – calcionow.it