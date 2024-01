Ultim’ora, altra penalizzazione in Serie A dopo la Juventus: l’annuncio del presidente

Annuncio ufficiale a poche ore dal match di Serie A, per quella che è la notizia circolata sulla penalizzazione.

Ai massimi livelli del calcio italiano, come accadde praticamente alla Juventus, una nuova penalizzazione potrebbe colpire uno dei club principali in Italia, in Serie A.

Nell’ultima ora, attraverso un’indagine che sarebbe stata svelata dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, così come da altri organi di stampa, sono emerse voci proprio sulla penalizzazione in Serie A sulla quale il presidente dello stesso club ha preso voce. Una notizia molto forte che riguarda appunto un club italiano, a poche ore dal match che lo vede protagonista.

Serie A, nuova penalizzazione: indagine aperta, interviene la Procura Federale

La Procura Federale è intervenuta in merito ai fatti che hanno riguardato un club importante in Italia.

Nuova penalizzazione in Serie A che rischia lo stesso club che, in un comunicato apparso sull’agenzia Ansa, fa il punto della situazione attraverso le parole del presidente Alberto Zangrillo.

Si tratta infatti del Genoa, che rischia così la penalizzazione in Serie A per l’indagine che è stata svelata oggi dalla rosea. Di seguito, le parole del patron dei Grifoni.

Genoa, le parole del presidente Zangrillo sulla penalizzazione in Serie A

Possibile penalizzazione in Serie A per il Genoa e, quelle che seguono, sono le parole del presidente genoano Alberto Zangrillo: “In relazione a ciò che si è detto quest’oggi, sottolineiamo che la società ha prodotto tutta la documentazione che è stata richiesta dagli organi federali. Si sono celebrate formali audizioni e io ho avuto modo di confrontarmi con la massima autorità della Procura Federale. Da oggi la società del Genoa applica la regola del silenzio, restando fiduciosa della Giustizia Sportiva”.

Genoa, cosa rischia il club in Serie A? C’è un precedente

Qualora dovessero essere confermate le indagini, con le prove all’interno dei fascicoli, il precedente che ha visto protagonista in negativo la Juventus in Serie A, oltre all’Everton all’estero, potrebbero portare la bellezza di 10 punti tolti dalla classifica attuale del Genoa. La classifica in Serie A cambierebbe, con i Grifoni che sprofonderebbero praticamente all’ultimo posto guardando quella che è ad oggi la classifica in Serie A, perché dai 20 punti attuali ne verrebbero tolti metà, andando dietro anche all’ultima in classifica che vede il nome della Salernitana, a quota 12 punti. Una situazione complessa quella che sta vivendo ora il Genoa, che si è difesa con la voce del proprio presidente e che spera di potersi non far condizionare da tali notizie considerando la partita importantissima di questa sera al Dall’Ara, contro il lanciatissimo Bologna che sogna l’Europa.