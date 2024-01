L’Inter vende il titolarissimo: annuncio in diretta

L’Inter potrebbe vendere uno dei titolarissimi di Simone Inzaghi durante la prossima sessione estiva di calciomercato: annuncio in diretta

Nonostante abbia la rosa più forte del campionato, l’Inter si è già mossa sul mercato mettendo a referto un colpo abbastanza rilevante. Come noto, infatti, la società nerazzurra si è assicurata le prestazioni di Tajon Buchanan dal Club Brugge, avanzando un’offerta da 8 milioni di euro più bonus (12 in totale, considerando anche le commissioni).

Si tratta di un talento estremamente interessante, ma va detto che la squadra nerazzurra è stata obbligata a prendere un profilo del genere. Il lungo stop di Cuadrado, che di recente si è operato e non tornerà in campo prima di aprile, ha costretto Giuseppe Marotta e Piero Ausilio ad intervenire il più in fretta possibile per regalare a Simone Inzaghi un nuovo rinforzo di spessore.

Buchanan oggi è una scommessa, però potrebbe rivelarsi un affare eccezionale guardando in prospettiva. È necessario puntare pure su profili un po’ più giovani ogni tanto: il nazionale canadese è un classe ’99, che il prossimo 8 febbraio raggiungerà la soglia dei 25 anni di età. La carta d’identità è ancora decisamente dalla sua parte, starà a lui col tempo dimostrare le proprie qualità e riuscire ad imporsi nello scacchiere del tecnico piacentino.

Questo arrivo potrebbe rappresentare il preludio alla partenza di uno dei titolarissimi nerazzurri. Sul tema in questione si è soffermato il noto giornalista Fabrizio Biasin, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni in merito in onda sul canale Twitch di ‘TvPlay’.

Calciomercato Inter, sacrificio Dumfries in estate: Biasin lo dice chiaramente

Il riferimento, entrando più nello specifico, è a Denzel Dumfries: “La mia sensazione è che i milioni spesi per Buchanan saranno ripresi con una partenza la prossima estate“. Il collega si sofferma proprio sull’esterno olandese che l’Inter ha acquistato dal PSV Eindhoven: “L’addio di Dumfries è una possibilità, può diventare un’ottima plusvalenza se non dovesse accettare l’offerta per il rinnovo“.

Insomma, la permanenza di Dumfries in quel di Milano appare tutt’altro che scontata. Il club meneghino vorrebbe trattenerlo, ma non è semplice trovare un punto d’incontro per il prolungamento. Di conseguenza, in caso di fumata nera e di proposta ritenuta soddisfacente, l’Inter prenderebbe seriamente in considerazione l’addio del laterale 27enne.

E l’acquisto di Buchanan è stato realizzato anche in quest’ottica. La carriera di Dumfries potrebbe proseguire in Premier League, tant’è che tempo fa il Chelsea aveva mostrato un reale interesse nei suoi confronti. Magari assisteremo ad un ritorno di fiamma dei ‘Blues’, stavolta decisivo.

Però potrebbero accendersi anche piste differenti in futuro. Dumfries fa gola a diversi club esteri e la Beneamata è pronta ad ascoltare offerte. Nessuno è insostituibile, l’olandese di certo lo è ancora meno rispetto ad alcuni suoi compagni di squadra. Destino segnato.