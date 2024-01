Mercato Milan, svolta per il vice Theo: scambio ed Arsenal beffato

Mercato Milan, arriva la svolta per il colpo a gennaio in grado di dare un ricambio a Theo Hernandez. Saltata la pista Miranda del Betis, i rossoneri si fanno sotto per un altro profilo estremamente interessante. Beffa per l’Arsenal grazie ad uno scambio del tutto inattesa. Vediamo le ultime a riguardo.

I rossoneri, come è noto, in questa sessione di mercato si sono dati come obiettivo primario quello di trovare, finalmente, una valida alternativa a Theo Hernandez. Tutte le soluzioni provate fino a questo momento non hanno mai convinto pienamente, da Ballo Tourè fino ad arrivare a Florenzi adattato. Sembrava fatta per il talento del Betis Miranda, ma l’operazione sembra essere saltata a causa di alcuni dettagli sui quali non si è trovata la quadra. Adesso arriva la svolta per un colpo ad effetto che può essere condotto in porto grazie ad uno scambio. Beffa per l’Arsenal, che da tempo si stava muovendo sulle tracce del calciatore in questione.

Mercato Milan, svolta per il vice Theo Hernandez

I rossoneri saranno tra i protagonisti di questa sessione invernale di mercato. Oltre all’arrivo di Gabbia, tornato per la chiusura anticipata dal prestito al Villarreal, arriverà probabilmente ancora un centrale ed una alternativa a Theo Hernandez.

Proprio per questo motivo, attenzione al profilo di Ferdi Kadioglu. Il difensore del Fenerbahce piace ai rossoneri da tanto tempo ed i turchi hanno messo in conto ormai di cederlo visto che suonano diverse sirene per lui, ormai da tanto tempo. Può giocare tanto a sinistra quanto a destra e per questo piace tanto. Attenzione che questa pista, sfumato Miranda, potrebbe riaprirsi in poco tempo.

Milan, torna il nome di Kadioglu? Scambio possibile

Classe 1999, a 24 anni è uno dei profili più interessanti in senso assoluto. Ciò che colpisce di lui maggiormente, oltre alle doti tecniche, è la sua duttilità, dal momento che oltre che da terzino può agire anche da ala d’attacco o da esterno di centrocampo. Il nome di Ferdi Kadioglu è da tempo nel mirino del Milan che, forti dell’interesse del Fenerbahce per Krunic, potrebbero impostare il discorso sulla base di uno scambio. Attenzione però all’Arsenal, che lo segue ma che fin qui non ha trovato la chiave. Uno scambio potrebbe dare una bella accelerata all’affare, con beffa per i londinesi.