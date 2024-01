Calciomercato, svolta Zaccagni: niente Juve, destinazione clamorosa

Aggiornamenti di calciomercato sul futuro dell’esterno della Lazio Mattia Zaccagni. Niente Juve, c’è un’altra squadra di Serie A che punta il calciatore.

Arriva una voce clamorosa che riguarda la prossima squadra di Mattia Zaccagni. Il calciatore, protagonista fino a questo momento di una stagione sottotono, è alle prese con la delicata situazione contrattuale. Ad oggi, infatti, non è ancora arrivato il prolungamento con la Lazio. Ecco perché i suoi agenti sono a lavoro per testare il terreno in vista di un possibile addio che può concretizzarsi già a gennaio.

In Serie A non c’è solo la Juventus, Zaccagni può finire in un’altra squadra italiana. Il contratto, in scadenza a giugno 2025, non è stato ancora rinnovato. Questa decisione della Lazio ha portato malcontento all’interno dell’entourage del ragazzo che ha deciso di avviare alcuni contatti con diverse società, interessate al giocatore. La svolta può arrivare già in questa sessione di mercato invernale. Ecco tutti i dettagli su questo presunto affare.

Calciomercato: quale futuro per Zaccagni? Spunta una nuova destinazione

La Lazio rischia di perdere Zaccagni e Felipe Anderson. Situazione simile, per entrambi i giocatori, con l’unica differenza relativa alla scadenza di contratto. Il brasiliano a giugno 2024, che può salutare a gennaio a parametro zero; l’ex Hellas Verona a giugno 2025, con la prospettiva di essere ceduto a cifre inferiori rispetto al suo attuale valore.

Lotito sta rischiando tantissimi. Il tanto atteso rinnovo di Zaccagni non è ancora arrivato. Ecco perché l’agente del calciatore, Mario Giuffredi, ha iniziato delle interlocuzioni con alcune potenziali società interessate al calciatore. Secondo quanto riportato da Tuttosport, non c’è solo la Juventus sull’esterno. Giuntoli, pur gradendo il profilo di Zaccagni, per il momento l’ha messo in standby. Ecco perché ad approfittare di tutto ciò può essere un altro club di Serie A.

A sorpresa, Daniele Pradé può anticipare la concorrenza e portare alla Fiorentina Mattia Zaccagni. Il club viola ha già bussato alla porta della Lazio chiedendo informazioni sul giocatore. Il profilo è assai gradito alla società di patron Commisso anche se per gennaio l’affare appare assai complicato.

Calciomercato: su Zaccagni Fiorentina e Juventus

Per il calciomercato di gennaio c’è stato un tentativo da parte del ds Pradé per portare alla Fiorentina Mattia Zaccagni. Secondo le ultime notizie di mercato viola, la società gigliata ha chiesto informazioni riguardo la possibile cessione del calciatore. Risposta negativa da parte dei biancocelesti che hanno definitivamente chiuso le porte all’addio del calciatore. Se ne potrà riparlare la prossima estate, a maggior ragione se non dovesse arrivare il rinnovo di contratto di Zaccagni che ha la scadenza a giugno 2025.