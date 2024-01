Milan: Pioli lo esclude, sarà ceduto

C’è una situazione particolare che si è venuta a creare nel Milan con un caso per un giocatore pronto ad andare via. Ora anche la società e l’allenatore lo fanno fuori.

Brutte notizie che arrivano in queste ultime ore per quanto riguarda il futuro di un giocatore pronto all’addio. Perché la sua avventura con la maglia rossonera sembra ormai essere arrivata ai titoli di coda. Ad uscire allo scoperto ora sarebbe stato anche lo stesso allenatore che ha parlato per nome della società dopo che c’è stato un malumore espresso da parte del tesserato in questi ultimi mesi in base a quello che è stato il suo impiego a Milano.

Tutto pronto per la cessione del giocatore del Milan che può dire addio già nelle prossime ore. Il mercato di gennaio può essere decisivo per far partire il calciatore verso una nuova destinazione. Ora c’è la sensazione che si possa chiudere la sua partenza verso una nuova società. Di sicuro il suo addio sarà anche dallo stesso campionato italiano di Serie A.

Calciomercato Milan: addio già a gennaio

Arrivano conferme riguardo quello che sarà l’addio di un calciatore dal progetto del Milan. Perché la società ha deciso di fare fuori dal progetto il proprio tesserato dopo quello che sarebbe accaduto, visto che si è parlato tanto della volontà del giocatore di andare via e cambiare aria. Presto potrebbe arrivare una conferma riguardo quella che sarà la sua cessione ormai annunciata, manca soltanto l’ufficialità che può arrivare già nelle prossime ore.

C’è l’accordo tra Krunic e il Fenerbahce e il Milan è disposto a cedere il giocatore. Il centrocampista è pronto a lasciare la Serie A per andare a giocare in Turchia, dove andrà a firmare un contratto importante. Perché c’à l’accordo per i prossimi 3 anni a 3,5 milioni di euro a stagione per Krunic con il Fenerbahce e ora serve trovare l’intesa col Milan per il trasferimento. Il club rossonero chiede circa 12 milioni di euro.

Intanto, in conferenza stampa mister Stefano Pioli ha parlato dell’addio di Krunic e ha augurato al giocatore di trovarsi una nuova sistemazione per il suo bene e quello della società.