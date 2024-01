Non solo Renato Sanches: doppia uscita dalla Roma e destinazione in Serie A

Doppia uscita dalla Roma, non solo quella legata a Renato Sanches e le ipotesi vedono protagonista un altro calciatore che saluta dopo essere arrivato in estate.

Il calciomercato della Roma, senza Tiago Pinto, vedrà una vera e propria rivoluzione ai giallorossi e chissà se sarà con Mourinho in panchina per il futuro. Al momento, con Renato Sanches in uscita e che vedrà il suo ritorno al Paris Saint-Germain – che lo richiama dal prestito poi poi rimandarlo -, c’è un altro calciatore che non ha convinto da quando è arrivato nel mercato estivo e potrebbe paradossalmente restare in Serie A.

C’è una squadra, che è stata tra le protagoniste della fase a gironi in Champions League, che avrebbe già contattato il club di sua appartenenza per spingere sull’affare che vedrebbe il suo ritorno dal prestito, per poi arrivare in rosa, lasciando così la Roma nell’immediato.

Calciomercato Roma: doppio addio, non solo Renato Sanches

Già nel mercato di gennaio si potrebbe consumare il doppio addio alla Roma che vede protagonista Renato Sanches e uno degli altri acquisti dell’ultima estate, che aveva fatto ben sperare i tifosi per le qualità che lo stesso calciatore aveva espresso, nel suo recente passato.

Il calciatore che era arrivato in prestito dal Bayer Leverkusen non ha praticamente mai convinto alla Roma e potrebbe tornare nel club che sta dominando in Bundesliga, ma non per restare.

Infatti, la società tedesca, potrebbe risolvere il prestito per rispedire poi ancora Azmoun in prestito e chissà che non possa essere uno degli oggetti di calciomercato con nuova destinazione in Serie A, anche se lontano dalla Roma.

Mercato Roma, Azmoun e Renato Sanches ai saluti: le destinazioni

Potrebbe essere ancora in Serie A il futuro di Azmoun e Renato Sanches, qualora i club italiani dovessero avanzare una proposta tra Bayer Leverkusen e Paris Saint-Germain. Hanno fatto poco e nulla, non lasciando alcun segno nell’esperienza in giallorosso, tanto da poter ritornare alla base, salutando anzitempo il club capitolino. In Italia c’è chi può puntare su Azmoun e infatti, di recente, erano emersi rumors di calciomercato in casa Bologna che vedevano protagonista il talento iraniano.

Ultime su Azmoun: Romano annuncia i contatti col Siviglia

C’è il club che ha giocato in Champions League quest’anno, venendo eliminato alla fase a gironi, che potrebbe puntare sul rinforzo Azmoun a gennaio. Fabrizio Romano, collega ed esperto di calciomercato, ha svelato quelli che sono i contatti tra il Siviglia e il Bayer Leverkusen per il cartellino di Sardar Azmoun, che risolverebbe così il prestito con la Roma già a gennaio.