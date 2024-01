Il nuovo allenatore del Milan gela i tifosi (e lo stesso Pioli)

Il Milan continua a guardarsi intorno per la panchina in vista della prossima stagione quando potrebbe salutare Stefano Pioli.

I risultati deludenti della prima parte di stagione potrebbero portare il Milan a salutare Stefano Pioli al termine del campionato in corso nonostante un contratto in essere fino al giugno del 2025.

L’attuale allenatore appare destinato a lasciare la panchina del Milan al termine della stagione a meno che non ci sia un crollo totale prima del termine del campionato stesso. La dirigenza sembra avere le idee chiare su quelle che saranno le scelte per il futuro per cercare di rilanciare la squadra e renderla competitiva sia in Italia che in Europa.

Nelle ultime ore però sono giunte notizie poco confortanti per i rossoneri che rischiano di veder saltare il primo nome sulla lista. Secondo quanto affermato da Sportitalia, ci sarebbe stato un nuovo incontro tra Antonio Conte ed Aurelio De Laurentiis, sempre più convinto di volere l’ex Juventus ed Inter sulla panchina dei campioni d’Italia in carica in vista della prossima stagione.

Calciomercato Milan, si complica la pista per la panchina

Antonio Conte starebbe però prendendo tempo con l’ex ct della nazionale italiana che in questo momento vorrebbe dare priorità al Milan che ha fatto giungere al tecnico tutto il suo gradimento. Conte sarebbe il primo nome per la panchina per quello che riguarda Zlatan Ibrahimovic: il neo dirigente rossonero avrebbe fatto il nome dell’allenatore salentino per la ripartenza del Milan in vista della prossima stagione.

Sarà probabilmente corsa a due, perché invece l’ad Giorgio Furlani sarebbe più orientato su Thiago Motta. Il Milan può quindi farsi forza della volontà del tecnico, desideroso di tornare a Milano per guidare anche la terza big del nord Italia dopo aver portato Juventus ed Inter alla conquista dello scudetto.

Una nuova sfida per Antonio Conte, desideroso di tornare in Italia dopo l’esperienza non felice al Tottenham. Sullo sfondo restano sempre vive le opzioni che portano a Roma e Juventus ma al momento appare più una sfida tra Milan e Napoli.

Sembra essere invece saltata la possibilità di vedere Roberto De Zerbi alla guida del Milan. L’attuale allenatore del Brighton appare intenzionato a proseguire la sua carriera in Premier League, che sia alla guida dei ‘Seagulls’ o di una big, considerate le molte squadre pronte ad offrirgli la propria panchina in vista della prossima stagione, tra cui anche il Manchester United.