Mazzata in Serie A: penalizzazione, classifica stravolta

Un club di Serie A è a rischio penalizzazione. La classifica verrebbe così stravolta cambiando gli scenari del prossimo futuro anche in sede di mercato invernale, ecco cosa sta succedendo

Un nuovo terremoto è in arrivo nel nostro campionato. Un club è infatti a rischio penalizzazione per via di alcuni errori finanziario-contabili scoperti dalla Covisoc e comunicati al Procuratore Federale. La situazione è in divenire e potrebbe cambiare giorno dopo giorno.

Quel che è certo è che questa possibile penalizzazione cambierebbe gli scenari della nostra Serie A. A pochi giorni dall’apertura del mercato invernale di riparazione è arrivata una notizia del tutto inaspettata. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Genoa si trova di nuovo ad affrontare problemi legati alle ritenute Irpef, rischiando nuovamente una penalizzazione di punti.

Il club genovese rischia di vedersi tolti diversi punti in classifica, punti che la rigetterebbero in pieno nella zona calda della lotta per la salvezza. In attesa di ulteriori sviluppi occorrerà vedere anche se la dirigenza sceglierà di intervenire sul mercato visto il rischio retrocessione che potrebbe aprirsi. Potrebbe essere bloccata ad esempio la trattativa in uscita di Radu Dragusin, talentuoso difensore centrale cercato da Tottenham e Napoli.

Penalizzazione in Serie A: che mazzata per il Genoa!

Questa situazione ricorda molto da vicino quanto accaduto un anno fa mentre il Genoa era in Serie B, quando il club si era visto costretto ad accettare la sottrazione di un punto in classifica.

Ma qual è il motivo di questa situazione? Sembrerebbe che questa volta ci sia stato un errore di procedura che ha causato un ritardo, si parla di 2 o 3 giorni, nella consegna della documentazione relativa al pagamento di una parte delle ritenute Irpef entro il termine del 16 novembre 2023. Come avviene in questi casi, la Covisoc ha segnalato il ritardo e ha prontamente informato la Procura federale per le verifiche necessarie.

Il procuratore Giuseppe Chinè ha avviato un’indagine al riguardo per stabilire se ci siano state violazioni o meno. Al momento sembra che il club abbia agito in buona fede, in quanto al momento della scadenza era finanziariamente in grado di effettuare i pagamenti richiesti. Tuttavia, ciò non esclude il rischio di una possibile penalizzazione.

Attualmente si delineano tre possibili scenari: Il procuratore Chinè potrebbe non riscontrare violazioni e richiedere l’archiviazione del caso. Potrebbe invece procedere con il deferimento del caso al Tribunale federale nazionale per un processo. Oppure infine si potrebbe trovare un accordo per un patteggiamento al fine di risolvere la questione.