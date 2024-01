“Ho perso anche io così”, Inzaghi risponde alle accuse del Verona

Potenti accuse da parte dell’Hellas Verona contro l’arbitraggio in Inter Verona per quello che è accaduto sul gol di Frattesi per una gomitata di Bastoni su Duda.

Moviola Inter Verona: le risposte di Inzaghi

Dopo le accuse di Sean Sogliano arriva la risposta di Inzaghi a Dazn sulla moviola Inter Verona e il caso Bastoni Duda:

“E’ importante vincere anche questo tipo di partite. Non rispondo a Sogliano del Verona, ho perso anche io partite così. E’ stato assegnato un rigore giusto al Verona al 93′. Avrebbero annullato il gol di Barella o Sanchez, Nico voleva far fare gol ad Alexis che gli manca in campionato e mi piacciono certi gesti tra calciatori”.