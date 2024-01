Scambio più cash: svolta Vlahovic, è addio

Dusan Vlahovic e la Juventus, futuro sempre in bilico: ecco come l’attaccante serbo potrebbe lasciare i bianconeri, c’è già la formula

Anche in questa stagione, Dusan Vlahovic non sta avendo vita facile, con la maglia della Juventus, anche se sta lottando e provando a tenersi a galla. Con qualche miglioramento visibile nelle ultimissime partite.

Il ritorno al gol contro il Frosinone, una rete da vero centravanti d’area, ne è la prova, così come lo splendido colpo di tacco col quale ha liberato al gol Adrien Rabiot nella sfida contro la Roma. Il serbo vuole ritagliarsi un ruolo importante nell’annata bianconera, andando a caccia dello scudetto insieme ai suoi compagni.

Per quanto concerne i recenti miglioramenti, c’è chi parla di un ritrovato adattamento al modo di giocare della squadra, chi di una migliore comunicazione con Allegri (lo scambio a distanza nel post gara di Frosinone sembrerebbe sancire una nuova empatia tra i due). E c’è chi ritiene che c’entri anche la sfera privata, visto che in questi giorni i social hanno svelato il suo ritorno con l’ex fidanzata Vanja Bogdanovic. Come che sia, in questo 2024 ci si attende un Vlahovic protagonista a tutti i livelli, in campo e fuori.

Vlahovic in Premier League, cifre e formula dell’operazione: l’annuncio parla chiaro

Inevitabilmente, si continua a parlare di lui anche in ottica di mercato. Lui e la Juventus sono in trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026, ma la partita da questo punto di vista è apertissima. Non è detto che alla fine resti a Torino, anche perché nel frattempo Giuntoli si sta guardando attorno per altri attaccanti da portare in bianconero, nel prossimo futuro.

E si torna dunque a parlare di un possibile addio, con una destinazione ben precisa. In Premier League, Vlahovic ha da sempre diversi estimatori. In estate era stato vicino al Chelsea, anche se poi non se ne era fatto più nulla.

Prima dell’approdo alla Juventus, quando vestiva ancora la maglia della Fiorentina, Dusan Vlahovic era monitorato da diversi grandi club, anche di respiro internazionali. E alcuni di questi club, in realtà, non hanno mai smesso di pensarci. Come, ad esempio, l’Arsenal di Arteta.

Mikel Arteta, tecnico dei ‘Gunners’, apprezza molto le doti di Vlahovic. E così i londinesi starebbero pensando seriamente all’assalto, secondo quanto riportato da Gary Cotterill, giornalista di ‘Sky Sports’: “In estate, la valutazione di 50 milioni di sterline era considerata troppo alta dall’Arsenal. Ma ora il club ci sta pensando nuovamente e vorrebbe proporre alla Juventus una formula con parte cash e uno scambio, un tipo di offerta che i bianconeri sarebbero disposti ad ascoltare”.