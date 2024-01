Inter Verona: Sogliano si sfoga, chieste spiegazioni agli arbitri

Polemiche post partita Inter Verona con la moviola che si focalizza sul contatto Bastoni Duda non punita e il gol di Frattesi che è stato decisivo per la vittoria finale.

Moviola Inter Verona: le parole di Sogliano

Arrivano le parole di Sean Sogliano, direttore sportivo dell’Hellas Verona, che ha voluto commentare in maniera forte quanto accaduto in Inter Verona a Dazn:

“È assurdo quanto successo oggi, perché se parliamo di VAR non è concepibile non annullare un gol per una gomitata su un nostro giocatore. Si tratta di una mancanza di rispetto clamorosa per una città, per i tifosi, per noi che ci facciamo un mazzo così tutti i giorni. Sono veramente deluso per quello che è successo oggi, è una cosa vergognosa. Non servono nulla le spiegazioni degli arbitri dopo quello che è accaduto. Il loro gol vittoria è palesemente irregolare. Sono arrabbiato con chi non ha aiutato l’arbitro Fabbri in campo. Per me è una cosa gravissima quella che è successa oggi“.