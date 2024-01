Torna per vincere il campionato: contratto da 1 euro

Un grande campione ormai al tramonto ha fatto una scelta di vita e di cuore: ha firmato a un euro con la squadra per cui ha sempre tifato

A volte ritornano. In un calcio sempre meno romantico, di tanto in tanto le scelte dei protagonisti commuovono tifosi e regalano emozioni immense. Non tutti i giocatori pensano solo al denaro, o almeno non in ogni fase della propria carriera.

Ad esempio c’è chi, piuttosto che andare a prendere una bella pensione dorata in Arabia, preferisce rimanere a casa e firmare con la squadra del suo cuore, anche legandosi con un contratto solo simbolico dal valore di 1 euro.

Il calcio è emozione, e cosa c’è di più bello ed emozionante di riuscire a vincere il campionato con la squadra per cui si è sempre fatto il tifo? Adesso che le cose si sono messe in un certo modo, l’attaccante sa che il suo ritorno potrebbe rivelarsi decisivo per trascinare la squadra al trionfo, e per questo ha scelto di accettare anche un contratto a dir poco simbolico.

Una scelta che sicuramente non avrebbe condiviso un giocatore come Mauro Icardi. Anche il bomber argentino è stato negli ultimi tempi accostato alla sua storica squadra di cui è stato capitano, l’Inter, ma di certo non accetterebbe di tornare a Milano solo per vincere lo scudetto. Anche perché il centravanti del Galatasaray è ancora in una fase della carriera più che positiva e può ancora permettersi di scegliere tra diverse destinazioni di grande prestigio.

Scelta di cuore per Nikola Kalinic: firma a un euro con la sua squadra

Diverso il discorso, invece, per chi come Nikola Kalinic ha da tempo cominciato a percorrere il lungo viale del tramonto della sua carriera. L’ex bomber, tra le altre, di Fiorentina, Milan e Verona, nelle ultime stagioni è tornato a giocare in patria, all’Hajduk Spalato, la squadra in cui è cresciuto.

Dopo aver disputato una stagione opaca nel 2022/23 l’ex nazionale aveva scelto, di comune accordo con la società, di fermarsi e cercare una soluzione differente per chiudere la carriera altrove.

Al cuor non si comanda però e così, con la squadra di Spalato prima in classifica ma reduce da un paio di pareggi pericolosi, Kalinic ha deciso di rimettersi in gioco per aiutare i suoi compagni a conquistare quel campionato che all’Hajduk manca addirittura dal 2005/2006, anno del sesto trionfo nella storia degli spalatini, in un torneo, quello nazionale croato, dominato dalla Dinamo Zagabria, in grado di vincere addirittura 24 edizioni su 32.

Riuscire a conquistare il campionato significherebbe dunque entrare nella storia, e per questo motivo Kalinic ha accettato di firmare un nuovo contratto per cinque mesi, firmando alla cifra simbolica di un solo euro. Perché riuscire a centrare un’impresa del genere varrebbe per lui più di tutto l’oro del mondo.