Calciomercato: hanno convinto Zielinski, guadagnerà 13MLN

Il calciomercato di gennaio porta tanti movimenti tra le squadre di Serie A e presto possono arrivare annunci importanti anche per i big come Zielinski.

Il centrocampista polacco lascerà il Napoli visto che è in scadenza di contratto e non c’è nessun tipo di accordo per quanto riguarda il rinnovo del giocatore che ha deciso dopo le varie offerte a ribasso della società di De Laurentiis di andare via. Una mossa già messa in conto da parte del club azzurro pronto a dire addio al giocatore e ha già trovato anche il sostituto che firmerà proprio in queste ore.

Perché il Napoli sta chiudendo l’acquisto di Samardzic che arriverà proprio per Zielinski. Il giocatore che è stato tanti anni a Napoli è ormai pronto a dire addio, perché non c’è accordo tra le parti per continuare insieme, nonostante grandi dimostrazioni da parte del giocatore che ha più volte rifiutato offerte molto importanti per restare in azzurro.

Calciomercato Napoli: Zielinski va via, ha scelto il nuovo club

Ci sono importanti novità che riguardano il futuro di Piotr Zielinski che dirà addio al Napoli per firmare con una nuova squadra sempre in Serie A. Molti tifosi sono delusi da questa scelta, ma altri capiscono il giocatore che è stato condizionato dalla società di De Laurentiis visto che ha offerto un rinnovo di contratto a ribasso al giocatore polacco che ora è pronto a dire addio. Perché sono arrivate tantissime offerte in questi mesi al giocatore dell’Arabia Saudita e da altri campionati, ma la sua intenzione è quella di restare in Italia.

Perché Zielinski andrà a firmare con l’Inter un contratto veramente ricco e importante, con il giocatore che è stato a lungo corteggiato anche dalla Juventus di Giuntoli che ci ha provato fino alla fine. Ora però sembra arrivato il momento dell’accordo definitivo tra il club nerazzurro e il centrocampista che approderà a fine stagione.

Infatti, l’arrivo di Zielinski all’Inter sarà in estate quando firmerà un contratto di 3 anni da 4,5 milioni di euro a stagione, oltre 13 milioni in 3 anni con opzione anche per il quarto anno. Inoltre, al giocatore andrà anche una commissione veramente importante che percepirà lui e il suo agente al momento della firma ufficiale. Arriverà come colpo a parametro zero al termine di questa stagione, nell’estate 2024 quando dopo tanti anni lascerà il Napoli.