Addio Juventus, il doppio sorpasso prende quota

La Juventus vede allontanarsi quasi definitivamente il giocatore: doppio sorpasso in arrivo, i tifosi non ci credono.

Il mercato è finalmente cominciato e la Juventus si è messa subito al lavoro per poter regalare ad Allegri i giusti innesti che gli possano permettere di continuare a battagliare con l’Inter per lo scudetto.

I bianconeri sono pronti a cogliere qualsiasi opportunità intrigante che questa sessione invernale possa offrire ed il reparto che più ha bisogno di rinforzi è senza dubbio il centrocampo. La coperta è infatti molto corta e Cristiano Giuntoli si è già messo da qualche settimana alla ricerca di profili che possano risultare utili alla causa bianconera.

Uno di quelli che più piacciono alla Juventus è quello di Kalvin Phillips, ormai in uscita dal Manchester City che non conta su di lui. I bianconeri vorrebbero prendere in prestito l’ex centrocampista del Leeds e nelle scorse settimane erano dati in vantaggio per il suo acquisto, ma negli ultimi giorni le cose sono cambiate ed il suo arrivo rischia di saltare.

Juventus, Phillips si allontana: Newcastle e PSG sorpassano i bianconeri

La Juventus rischia concretamente di dover dire addio a Kalvin Phillips. Il centrocampista del Manchester City era il principale obiettivo dei bianconeri per il loro centrocampo e, sebbene filtrasse ottimismo fino a poco tempo fa, nelle ultime ore la situazione è cambiata drasticamente.

A confermarlo sono le quote del noto sito di betting Betfair che al momento vedono il Newcastle sorpassare i bianconeri, così come è vicinissimo quello del Paris Saint-Germain, quotato a 9/4. La Juventus è quotata a 7/2, ma nei prossimi giorni tale quota potrebbe salire ancora a conferma di quanto Phillips si stia allontanando dai bianconeri.

Nonostante si parli solo di quote sportive, la notizia non può non agitare i tifosi bianconeri che credevano di vedere Phillips sbarcare a Torino da un momento all’altro ed invece così non sarà. La Juventus non ha ancora abbandonato la pista che porta al centrocampista ex Leeds, ma è chiaro che è più fredda rispetto a qualche tempo fa.

I bianconeri stanno valutando anche altri nomi per il centrocampo e dopo aver detto addio a Jadon Sancho, promesso sposo del Borussia Dortmund e altri due giocatori finiti sulla lista di Giuntoli sono Frendrup del Genoa e Lovric dell’Udinese. Secondo Sportmediaset, sono questi gli altri due profili che interessano i bianconeri che potrebbero acquistarli a costi decisamente più bassi rispetto ad altri nomi come Hojbjerg, Sudakov o Samardzic, che però ormai è destinato al Napoli.