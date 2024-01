Dal Milan all’Inter: la scelta è stata fatta

Milan ed Inter sono sullo stesso obiettivo in vista della prossima stagione ma la scelta appare ormai già presa.

Ancora una sfida di mercato tra Milan ed Inter in vista della prossima stagione. Dopo l’affare Thuram che ha visto i nerazzurri avere la meglio, le due società meneghine sono pronte a darsi battaglia per un altro calciatore.

Il mercato di gennaio è partito in maniera decisa sia per quello che riguarda il Milan che per l’Inter. I rossoneri, considerata la grande emergenza in difesa, hanno riportato Matteo Gabbia a Milanello e sono al lavoro per assicurare a Stefano Pioli un altro centrale.

I nerazzurri invece, considerato il lungo stop per Juan Cuadrado, hanno deciso di puntare sul canadese Tajon Buchanan per la fascia destra, regalando subito un colpo a Simone Inzaghi. I due club però sembrano avere le idee chiare anche in vista della prossima stagione, sfidandosi per un altro bomber.

Calciomercato Milan, sfida in atto con l’Inter per l’attaccante

Stando a quanto affermato da Footballinsider247.com, Milan ed Inter sarebbero sulle tracce di Jhon Duran, giovane attaccante colombiano. In forza all’Aston Villa, la punta sembra non essere in ottimi rapporti con il tecnico Unai Emery ed il suo staff, pronto a dare l’ok per la sua cessione.

Milan ed Inter sono le due squadre maggiormente interessate al centravanti con i rossoneri che però appaiono al momento in netto vantaggio. La coppia formata da Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani starebbe valutando se portare il giocatore a Milano già in questa sessione di mercato con gli inglesi che chiedono circa 18 milioni di euro per la sua cessione. Un affare non semplice per il club meneghino che preferirebbe rimandare il tutto alla prossima estate.

Considerato il nuovo Duvan Zapata in Colombia, Jhon Duran ha messo a segno in questa prima parte di stagione quattro reti, mettendosi in mostra per le ottime prestazioni fornite quando è sceso in campo. Un attaccante dalla grande fisicità ed ottima velocità. Essendo però extracomunitario, il suo arrivo a gennaio resta più complicato con il Milan che sembra aver deciso di destinare il suo slot al giovane Popovic.

Possibile quindi che le parti possano incontrarsi più in avanti per valutare il suo arrivo a Milanello in vista della prossima estate. Il tutto però se prima Duran non dovesse trovare una nuova sistemazione considerato il fatto che il suo rapporto con Emery è tutt’altro che idilliaco.