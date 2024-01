Ribaltone nel futuro di Marotta: addio Inter, ma resta in Serie A

In estate potrebbe esserci una rivoluzione non indifferente in casa Inter, visto che potrebbe cambiare non solo la società, considerata la situazione nella quale si ritrovano Zhang e Suning, ma anche la dirigenza, come confermato dalle indiscrezioni trapelate nelle ultime ore.

Stando a queste, infatti, Giuseppe Marotta potrebbe dire addio all’Inter in estate per diventare dirigente di un’altra grande società di Serie A. Nonostante il rinnovo firmato qualche mese fa, l’amministratore delegato nerazzurro potrebbe comunque lasciare il biscione al termine di questa stagione, conseguenza diretta al fatto che potrebbe cercare una nuova stimolante sfida in carriera, forse l’ultima.

Cambia il futuro di Marotta, addio Inter: resta in Serie A

Incredibili novità arrivano in merito al futuro di Giuseppe Marotta, che incredibilmente potrebbe essere lontano dall’Inter a partire dalla prossima stagione. Nelle ultime ore, infatti, si starebbero intensificando le voci che vedrebbero l’amministratore delegato nerazzurro lontano da Milano ma comunque in Italia ed in Serie A, visto che ci sarebbe un’altra importante società italiana che potrebbe spingere sull’acceleratore per ingaggiarlo ed avviare insieme a lui un nuovo ambizioso, vincente e durato progetto tecnico.

C’è da dire, comunque, che al momento non si tratterebbe di uno scenario concreto ma di una semplice supposizione, che comunque non dispiacerebbe affatto i tifosi del club, che considerano essere Marotta il miglior dirigente attualmente presente in Italia.

Andrea Sorrentino, nell’odierna rassegna stampa de Il Messaggero, parlando della situazione dirigenziale della Roma, alla ricerca di un nuovo direttore sportivo dopo l’addio di Tiago Pinto che avverrà a febbraio, ha per l’appunto “suggerito” ai Friedkin il profilo di Giuseppe Marotta scrivendo: “Roma, vietato sbagliare il nuovo dirigente: Marotta la scelta migliore“.

Roma-Marotta: ancora nessuna conferma, ma c’è un auspicio

Ad oggi quanto scritto da Andrea Sorrentino sull’odierna edizione de Il Messaggero non ha alcuna ricevuto riscontri, nel senso che la Roma non ha ancora e mai mostrato interesse nei confronti di Giuseppe Marotta, ma il giornalista del quotidiano romano auspica che: “l’ad nerazzurro sia almeno rientrato nei casting del club“. Dopo gli errori, grossolani, di Tiago Pinto, alla Roma serve un dirigente di sicuro rendimento e dagli ampi compiti col quale poter seriamente avviare la seconda fase del progetto dei Friedkin, non uno tanto per, e Marotta, secondo Sorrentino, rappresenterebbe essere il profilo idea per la società giallorossa.

Roma, Marotta un sogno: due le soluzioni concrete

Ad oggi Giuseppe Marotta rappresenta essere un sogno per la Roma, ma in futuro mai dire mai. Nel frattempo, comunque, i Friedkin starebbero lavorando su due soluzioni decisamente più concrete, come Frederic Massara e Francesco Cherubini. Fra i due il preferito della proprietà americana al momento è sicuramente il primo, non solo perché ha fatto molto bene al Milan negli scorsi anni, ma anche perché conosce molto bene l’ambiente, aspetto che potrebbe giocare a suo favore.