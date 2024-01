Polemiche Inter-Verona senza fine: clamoroso annuncio dell’AIA

Nonostante siano passate ben 48 ore dalla fine della partita di San Siro, le polemiche su Inter-Verona non hanno alcuna intenzione di placarsi, anzi, più passa il tempo e più si alimentano, anche perché quanto successo sabato pomeriggio potrebbe inevitabilmente incidere sulle sorti del campionato a lungo andare.

Oramai è passato, quanto successo in Inter-Verona presto potrebbe essere messo nel dimenticatoio, ma nelle scorse ore è arrivato un clamoroso annuncio da parte dell’AIA che alimenta ancora di più la discussione sugli episodi dubbi che hanno favorito il Biscione e che hanno fatto andare su tutte le furie il direttore sportivo dell’Hellas Sogliano e non solo, che nel post partita di San Siro non è riuscito a nascondere tutta la sua frustrazione.

Annuncio clamoroso dell’AIA: continuano le polemiche di Inter-Verona

La partita è oramai finita da 48 ore, quanto successo dovrebbe essere già stato messo nel dimenticatoio, ma ad alimentare ancora di più le polemiche ci avrebbe pensato nelle scorse ore l’AIA, che ha fatto un clamoroso annuncio sulla partita di sabato pomeriggio fra Inter e Verona.

Ovviamente argomento principale il tanto discusso gol di Frattesi, viziato ad inizio azione da una gomitata di Alessandro Bastoni a Duda sul quale il VAR Nasca non ha voluto però intervenire. Tante teorie nel corso di queste ore sono state fatte in merito a questo episodio, addirittura sul web gira un video dove si vede che in realtà il difensore dell’Inter da una spallata all’avversario scaligero, non una gomitata, ma le immagini parlano chiaro, e ieri sera l’AIA ha una volta e per tutte fatto chiarezza su questa dinamica facendo un annuncio che a postumi ha sicuramente fatto andare ancora di più su tutte le furie sia Sogliano che i tifosi dell’Hellas Verona.

Andrea Gervasoni, componente del CAN, ha partecipato a Open Var su DAZN, programma nel quale ha parlato del caso Bastoni-Duda in Inter-Verona, dicendo che le polemiche ospite erano più che giustificate, considerato il fatto che il gol di Davide Frattesi era da annullare.

Inter-Verona: l’AIA spiega perché il gol di Frattesi era da annullare

Il gol vittoria di Frattesi in Inter-Verona era da annullare, come confermato ieri ad Open Var da Andrea Gervasoni. Il componente del CAN, intervenuto alla nostra trasmissione di DAZN, ha detto: “Abbiamo ascoltato le registrazioni ma dovremo parlare col Tar Nasca per capire come ha considerato l’intervento di Bastoni sul body check, quando è palesemente lui che intenzionalmente colpisce il corpo dell’avversario“.

Provvedimenti per Nasca: annuncio di Gervasoni

A fronte di questo clamoroso errore, per l’arbitro Nasca sono previsti importanti provvedimenti dopo gli errori in Inter-Verona, come confermato da Gervasoni. Il componente del CAN ha infatti detto: “Vogliamo dare tranquillità a Nasca ma ci saranno dei cambiamenti, quindi farà qualche passaggio in Serie B, come sempre successo per arbitri, assistenti e varisti. Esperienza che gli permetterà di recuperare, vediamo come reagisce“.