Calciomercato: lascia la Juve ma resta in Serie A, svolta Kean

Aggiornamenti di calciomercato sulla Juventus: ecco le ultimissime riguardo la cessione in Serie A di Moise Kean. L’attaccante, che non rientra più nei piani di Allegri, è pronto a vivere una nuova avventura nel campionato italiano.

Emergono delle importanti novità di calciomercato. La sessione invernale 2024 sta entrando nel vivo con le squadre pronte a chiudere per rinforzare gli organici dei rispettivi allenatori. Prima di comprare, la Juventus deve cedere gli esuberi. E dopo aver definito il prestito con la Roma di Huijsen, che ieri ha esordito in maglia giallorossa contro l’Atalanta, i bianconeri sono a lavoro per vendere al Palermo Ranocchia (per 3 milioni di euro) e liberarsi anche di Moise Kean. Dopo l’esplosione di Yildiz, si è ridotto ancor di più lo spazio dell’attaccante che può concludere la stagione con un’altra maglia di Serie A.

Quale sarà la prossima squadra di Moise Kean in questo calciomercato di gennaio 2024? Ecco le ultimissime riguardo il futuro del classe 2000, ancora a secco di reti in questa stagione. L’ultimo gol in campionato risale allo scorso aprile, durante la partita della Juventus contro l’Hellas Verona. Nonostante alcune buone prestazioni, in questa prima parte con i bianconeri, che l’hanno portato a conquistare anche la maglia della Nazionale, Kean non è riuscito a trovare continuità.

Calciomercato Juventus: cessione Moise Kean, ecco chi lo prende

Dopo l’esplosione del giovane Yildiz, in questo mercato di gennaio 2024 la Juventus è pronta a cedere Moise Kean in Serie A. Con il contratto in scadenza a giugno 2025, l’idea di Giuntoli è rinnovare prima l’accordo con il giocatore per poi lasciarlo in prestito in qualche club italiano.

Un modo, questo, per dare maggiore continuità all’attaccante che non segna in Serie A dallo scorso aprile. Secondo le ultime notizie di mercato Juve, tra le società interessate c’è anche la Fiorentina che è pronta a prendere in prestito Moise Kean. I viola, come spiegato dall’edizione odierna del quotidiano Repubblica, avrebbero preso informazioni sul giocatore che è in uscita dai bianconeri.

Non soddisfatti del rendimento di Nzola, la dirigenza sta lavorando per rinforzare il reparto offensivo. Si cerca, oltre ad un esterno offensivo, anche una punta centrale che possa completare il reparto. Tra i nomi circolati anche quello di Moise Kean che può andare alla Fiorentina in prestito in questa sessione di mercato di gennaio 2024.

Calciomercato Juventus: su Kean Fiorentina e non solo

L’interessa della Fiorentina per Moise Kean è stato confermato da alcuni quotidiani. Intanto, i bianconeri valutano anche altre alternative per l’attaccante classe 2000 che può lasciare la Juventus in questo mercato di gennaio. L’idea di Giuntoli è di non perdere il giocatore, il direttore sportivo valuta la cessione in prestito secco del giocatore che prima di lasciare la Vecchia Signora può rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno 2025. Si cerca, dunque, una squadra che possa dare maggiore minutaggio all’ex Everton che ambisce anche ad un posto nei convocati dell’Italia per i prossimi Europei.