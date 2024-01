Zidane, carriera a rischio: annuncio inaspettato

La carriera di Zinedine Zidane rischia di prendere una piega piuttosto particolare: l’annuncio che preoccupa tutti gli appassionati

Quando tornerà in panchina Zinedine Zidane? E’ quello che si chiedono giornalisti, addetti ai lavori, appassionati di calcio. Il tecnico francese è senza dubbio uno degli allenatori più ricercati dai grandi club e insieme più sognati dai tifosi, vista la sua capacità di tradurre da allenatore la stessa abilità che aveva da calciatore.

Senza mezzi termini, ‘Zizou’ è stato una leggenda quando calcava i campi, visto quanto mostrato con la nazionale francese e con le maglie di Bordeaux, Juventus e Real Madrid. E ha già marchiato a fuoco il suo nome nella storia come uno degli allenatori più vincenti, con una serie di trionfi indimenticabili sempre con il Real. Se Ancelotti è stato l’allenatore della ambitissima ‘Decima’, Zidane è stato colui che è riuscito in una impresa unica, quella di vincere per ben tre volte di fila la Champions League, allungando a dismisura la bacheca dei ‘Blancos’.

Al triplo trionfo nella principale competizione europea, ha unito altri successi, con ben undici trofei sollevati da allenatore del Real. Ma la sua avventura in Spagna, in due tempi (dal 2016 al 2018 e dal 2019 al 2021) si è ormai interrotta diverso tempo fa e per adesso non si intravede un suo ritorno in panchina. Ormai da due anni e mezzo, Zidane è un disoccupato di lusso. E nonostante voci e rumours costanti, non si è ancora rimesso all’opera. Né, nell’immediato, si intravedono svolte all’orizzonte.

Le proposte non gli sono mancate. Si è parlato del Psg, del Marsiglia, del Manchester United, di club arabi. Nonché della suggestione Juventus, sicuramente presente nella sua mente. Sembrava poi destinato alla panchina della Francia, prima della conferma di Deschamps, avvenuta dopo i Mondiali in Qatar della scorsa stagione. Nessun progetto, finora, lo ha convinto particolarmente. Ma tutto questo potrebbe metterne la carriera a rischio.

Zidane ‘avvisato’ dall’ex compagno: “Assenza troppo lunga dal calcio”

Di questo è convinto Emmanuel Petit, ex centrocampista e a lungo compagno di nazionale di Zidane da giocatore. Intervenuto a ‘Rmc Sport’, ha sottolineato come la lunga assenza dai campi potrebbe rappresentare un grosso problema.

“Il calcio va veloce al giorno d’oggi – ha spiegato – Per un allenatore, stare lontano un tot di anni dalla panchina può essere un problema al momento del suo ritorno, più o meno come un giocatore che resta fermo per diversi mesi per infortunio”. Insomma, Zidane di questo passo potrebbe rimanere troppo a lungo fuori dal grande giro, fino a diventare ‘superato’.