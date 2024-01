Dumfries, cessione last-minute: cifra ridicola

L’Inter e Denzel Dumfries sono sempre più lontani: possibile la cessione già a gennaio, in arrivo un’offerta prestigiosa

Le strade di Denzel Dumfries e dell’Inter potrebbero separarsi ancora prima del previsto. Nonostante la stagione sia nel vivo e la squadra nerazzurra abbia ancora un lungo percorso davanti a sé per poter conquistare gli obiettivi prefissati, la situazione relativa all’esterno olandese si è fatta ormai delicatissima.

Al punto tale che non è detto che, nel caso dovesse arrivare un’offerta già durante questo mercato invernale, il club non possa prenderla in considerazione.

In teoria la cessione di Dumfries per il momento non sarebbe in programma, come quella di tutti gli altri titolari d’Inzaghi. La dirigenza nerazzurra sa infatti benissimo che privarsi di un giocatore di questo spessore a metà stagione potrebbe rivelarsi un clamoroso autogol.

Tuttavia, la distanza sul rinnovo tra il club e il giocatore si è fatta talmente importante che in questo momento non prendere nemmeno in considerazione eventuali offerta per una sua cessione già in questa sessione invernale di mercato potrebbe rivelarsi un clamoroso autogol, un errore che una società in grave difficoltà finanziaria come quella nerazzurra non può assolutamente permettersi.

Distanza tra Dumfries e l’Inter: l’esterno olandese può lasciare Milano già a gennaio

La situazione è piuttosto chiara. Dopo settimane di discussioni per arrivare a un rinnovo del contratto che servirebbe più per aumentare il valore del suo cartellino che non per allontanarne la cessione, lo stallo sembrerebbe impossibile da superare.

L’attuale contratto dell’olandese scade nel 2025. Senza rinnovo, l’Inter sarebbe costretta a vendere il giocatore a un prezzo più basso del suo valore in estate, per non rischiare di perderlo a zero tra un anno e mezzo. Ma attualmente le richieste dell’entourage dell’esterno per poter arrivare al prolungamento del contratto sono ritenute da Marotta e dall’intera dirigenza nerazzurra assolutamente inaccettabili.

Proprio per questo la soluzione più logica sarebbe una cessione del giocatore già in questa sessione invernale di calciomercato, qualora dovessero arrivare offerte ritenute congrue dalla società. Ma non è detto che questo possa avvenire. Per quanto Dumfries sia monitorato con attenzione ormai da tempo da molti dei principali club di Premier, per ora nessuno sembrerebbe intenzionato a recapitare all’Inter l’offerta da almeno 40 milioni che Marotta auspicherebbe per poterlo lasciar partire.

Più probabile invece che negli ultimi giorni di mercato club come il Chelsea possano farsi avanti con un’offerta decisamente più bassa, da non più di 25 milioni. Dovesse concretizzarsi uno scenario del genere, difficilmente però la dirigenza nerazzurra accetterebbe di farsi ‘prendere per la gola’.

Insomma, la situazione si è fatta molto più complicata del previsto per i nerazzurri. Comunque vadano le cose, sembra ormai chiaro che il club finirà per guadagnare dalla cessione dell’olandese molto meno di quanto aveva messo in preventivo. A meno che non si riuscisse a optare per una soluzione alla Osimhen, con un rinnovo a cifre altissime, vicine alle richieste di Dumfries, finalizzato però a una cessione più onerosa la prossima estate.