Juventus, l’affare si sblocca grazie alle cessione: è fatta

La rincorsa scudetto continua, e per colmare il gap con l’Inter capolista la Juventus sarebbe al lavoro per cercare di mettere a disposizione di Massimiliano Allegri qualche nuovo innesto per rinforzare e completare la rosa bianconera. Tanti nomi nel corso di questi giorni sono stati accostati alla Vecchia Signora, che nelle ultime ore avrebbe definito le operazioni per l’arrivo in Serie A di un giocatore che potrebbe risolvere parte dei problemi che la formazione della Juventus ha avuto in questa prima parte di stagione.

Decisiva ai fini della buona riuscita dell’operazione la cessione del difensore centrale, che ha permesso al club bianconero di incassare la somma di denaro necessaria per affondare il colpo decisivo sul giocatore in questo calciomercato.

Calciomercato Juventus, Giuntoli batte il primo colpo: è fatta

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata della Juventus, che nelle scorse ore avrebbe definito le operazioni per il primo acquisto di questa sessione invernale. Sul giocatore da tempo c’era l’interesse anche dell’Inter, che a furia di prendere tempo è alla fine rimasto con un pugno di mosche in mano, considerato il fatto che la Vecchia Signora ha sfruttato la cessione del difensore per affondare il colpo decisivo sul giocatore.

Oramai mancano davvero solo le visite mediche e la conseguente firma sul contratto, ma senza troppi problemi possiamo dire che è fatta per il primo acquisto di questo calciomercato invernale per la Juventus. Da capire adesso se il ragazzo rimarrà in pianta stabile in prima squadra, ma l’impressione è che possa essere tornare comunque molto utile a Massimiliano Allegri in questa seconda parte di stagione.

Stando dunque a quanto riportato questa mattina in edicola da Tuttosport, la Juventus ha battuto l’Inter nella corsa a Tiago Djalò, che diventerà un nuovo giocatore dei bianconeri in questo calciomercato. Inizialmente il portoghese era una valida opzione per giugno, considerata la sua scadenza di contratto a fine stagione, ma la Vecchia Signora ha deciso di anticipare i tempi comprandolo subito dal Lille.

Djalò subito alla Juventus grazie al Genoa: il motivo

Se Djalò oggi può diventare subito un nuovo giocatore della Juventus è anche grazie al Genoa. Stando infatti a quanto raccontato nelle scorse ore, l’affondo della Vecchia Signora per il difensore del Lille è stato possibile solo grazie alla cessione di Dragusin, su cui il club bianconero aveva una percentuale di addirittura il 20% sulla futura rivendita.

Considerato questo il Grifone ha fatto il possibile per ricavare il più possibile dall’uscita del rumeno, che a questo punto della storia dovrebbe lasciare la Serie A per andare al Bayern Monaco un’operazione da circa 30 milioni di euro totale, facendone di conseguenza incassare 6 milioni alla Juventus, che per strappare Djalò all’Inter ed al Lille ne avrebbe sfruttati la metà.

Juventus-Djalò, ipotesi prestito

Il fatto che Djalò firmi subito con la Juventus non sta a significare che il portoghese diventerà immediatamente uno dei titolari inamovibili della formazione di Massimiliano Allegri, anzi. Stando alle ultime notizie, infatti, per il difensore portoghese si starebbe già valutando un prestito di sei mesi, soluzione che gli permetterebbe di continuare a giocare con continuità per poi tornare pronto e carico in bianconero in vista della prossima stagione. Staremo a vedere.