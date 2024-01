Uno degli agenti più popolari del momento ha parlato della situazione vissuta a Napoli e pure del futuro di Victor Osimhen.

Il centravanti azzurro è attualmente impegnato con la sua Nazionale, cominciando tra pochissimo la sfida importante che vivrà nella Coppa d’Africa che vuole vincere e giocare da assoluto protagonista con la Nigeria, dopo il Pallone d’Oro africano che ha vinto di recente, ai danni di Hakimi, Salah e gli altri talenti del calcio in Africa.

Continuità, quella che cerca Osimhen e che non ha trovato nel suo Napoli, in una squadra che oggigiorno naviga tra le parti di metà classifica e risulta clamoroso il tutto considerando il prestigio della società e lo Scudetto vinto praticamente metà anno fa. Una continuità che, dopo la Coppa d’Africa, potrebbe vivere altrove, godendosi i milioni e un ingaggio ancora maggiore di quello appena accordato con Aurelio De Laurentiis.

Calciomercato, l’agente tuona sul futuro di Osimhen: “So dirvi dove andrà”

A prendere voce sul futuro di Osimhen è chi lo ha conosciuto nel tempo, per “vie traverse” considerando che ha parlato quest’oggi l’agente non di Victor Osimhen, ma di Khvicha Kvaratskhelia.

Del talento georgiano ha parlato il suo agente, Mamuka Jugeli, e le sue parole rilasciate ai media georgiani, sono state riprese e riportate dai colleghi di CalcioNapoli24 che hanno pubblicato quelle che sono state dichiarazioni molto importanti, non solo su Kvara, bensì sul suo “collega” Victor Osimhen.

“Vi anticipo che Osimhen andrà via”, annuncia l’agente di Kvaratskhelia che, per il futuro del georgiano, ha fatto una precisazione molto chiara sulla destinazione del domani.

Mercato Napoli, Osimhen via dopo la Coppa d’Africa: le parole dell’agente di Kvara

L’agente di Kvaratskhelia ha parlato del futuro del georgiano e di Victor Osimhen, suo compagno di squadra al Napoli. Quelle che seguono, sono le sue parole: “Ha firmato un nuovo contratto col Napoli, ma veramente pensate che giocherà al Napoli ancora per molto? Io ve lo anticipo adesso, Osimhen andrà a giocare in Arabia Saudita ed è certo per la prossima estate”. Chissà invece se, le parole di Mamuka Jugeli non siano un preludio ad un addio anzitempo, ora che in Arabia Saudita cercano altri talenti, anche a cifre spropositate e che potrebbero cambiare già da oggi le carte in tavola per il club azzurro.

“Kvara non è come Osimhen”, l’agente parla del futuro

A differenza di Osimhen, a detta dell’agente del georgiano, Kvaratskhelia farà scelte diverse per il futuro. Le sue parole sono chiare: “Neanche se offrissero un miliardo di euro, Kvaratskhelia andrebbe a giocare in Arabia Saudita. Per il Real Madrid, per il Bayern Monaco, Barcellona o Manchester City, le cose cambierebbero. Lui vuole continuare ad avere successo, che già sta ottenendo al Napoli”.