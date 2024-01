L’Inter risponde alla Juve: ecco lo Yildiz nerazzurro

I nerazzurri provano a valorizzare i propri giovani come i rivali: pronta la grande svolta, società intenzionata a cambiare percorso

Prosegue il duello a distanza tra Inter e Juventus. Dopo l’ultimo turno del girone d’andata le due rivali rimangono a due punti di distanza, con i nerazzurri davanti, e ci si aspetta un girone di ritorno molto acceso. Da una parte i nerazzurri, squadra esperta e costruita per vincere, dall’altra i bianconeri nel loro anno zero, con un giusto mix tra calciatori maturi e tanti giovani sbocciati dalla Next Gen che si stanno ritagliando sempre più spazio.

Dopo gli innesti nella scorsa stagione di Miretti, Fagioli, Iling Jr e Soulé, quest’anno è toccato ad Huijsen, ora trasferitosi in prestito alla Roma, e soprattutto a Kenan Yildiz entrare a far parte della squadra di Allegri. Il turco classe 2005 sta impressionando in ogni partita e questo non può che rendere felice la società che tanto ha investito sul progetto della seconda squadra e ora inizia a raccogliere i frutti.

La Juventus è stata l’apripista per quanto riguarda questa nuova frontiera per valorizzare i propri giovani. Da quest’anno l’ha seguita l’Atalanta ed è molto probabile che nel prossimo futuro anche altre società decidano di effettuare lo stesso percorso. Una tra queste potrebbe essere proprio l’Inter che ha un vivaio decisamente interessante.

Ultim’ora Inter: ecco l’Yildiz nerazzurro

Dopo aver concluso l’acquisto di Tajon Buchanan dal Club Brugge, arrivato per rimpiazzare Cuadrado, costretto all’operazione per risolvere il problema al tendine d’Achille, la dirigenza sta vagliando la possibilità di rinforzare il proprio reparto d’attacco. La coppia Lautaro-Thuram è intoccabile, ma l’apporto dei sostituti non è considerato all’altezza: Arnautovic è stato frenato da un lungo infortunio, mentre il Sanchez-bis per ora non ha convinto.

Il cileno, attualmente, è la quarta scelta dell’allenatore in attacco e questo non può ovviamente fargli piacere. Per questo il giocatore sta iniziando a valutare anche possibili offerte che potrebbero arrivare dall’estero, specialmente da Arabia Saudita e Sud America. In questo caso Marotta e Ausilio dovrebbero trovare il modo di rimpiazzarlo, ma potrebbero già avere in casa il suo erede.

Si tratta di Valentin Carboni, classe 2005 in prestito al Monza, che dopo il primo gol in Serie A trovato contro la Juventus, ha trovato sempre più spazio nella squadra di Palladino segnando un altro gol e servendo due assist. Proprio per questo l’intenzione del club nerazzurro è quella di far terminare all’argentino la stagione in Brianza, per poi inserirlo nell’organico a partire dalla prossima stagione. L’Inter è quindi pronta a puntare sul suo Yildiz, ma solo tra sei mesi.