Calciomercato: colpo Dia, scambio di bomber in Serie A

Il calciomercato di gennaio ci prepara a delle novità davvero importanti con un maxi scambio che potrebbe portare al trasferimento di Dia in una big di Serie A.

Società a lavoro già da queste ore per chiudere come rivelato dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio di Sky Sport. C’è la volontà di provare a definire l’affare il prima possibile, perché di mezzo ci sarebbero due giocatori che hanno voglia di cambiare e cercano riscatto altrove dopo le loro recenti esperienze. Ma anche stesso in Italia e in Serie A. E’ il caso di due bomber che in questo inizio di stagione hanno avuto qualche difficoltà di troppo, in particolare uno di loro.

Perché la Salernitana è pronta a lasciare andare Dia per farlo firmare con una nuova squadra con uno scambio di prestiti. Diverse le big italiani che si sono interessate seriamente al giocatore in queste ultime settimane, ma adesso ci sarebbe una che è pronta su tutte ad andare a chiudere il colpo per l’attaccante che in questo momento è anche infortunato.

Calciomercato Salernitana: scambio Dia-Nzola con la Fiorentina

E’ tutto pronto per quello che sarà il trasferimento di Dia che lascerà la Salernitana per firmare con la Fiorentina. Parti che trattano e sono in continuo contatto per provare a definire l’affare. Secondo le ultime notizie la società vorrebbe provare a chiudere il prima possibile l’affare per beffare anche le altre italiane e squadre straniere interessate all’attaccante dei granata. Pronto a dare il via libera Iervolino che porterebbe con l’aiuto di Sabatini un nuovo giocatore in rosa.

Perché la Salernitana è pronta ad accettare il trasferimento di Dia alla Fiorentina in prestito con in cambio il prestito di Nzola. L’attaccante angolano non ha fatto ciò che ci si aspettava e anche lui stesso ora pensa di cambiare per trovare nuovi stimoli già da queste prossime settimane fino al termine della stagione.

Secondo Sky Sport si può chiudere il prestito di Dia alla Fiorentina e Nzola alla Salernitana già nei prossimi giorni. Società a lavoro per definire il prima possibile l’affare e beffare la concorrenza, perché sia per Dia che per Nzola c’è una fila di squadre in Italia che pensano a loro come rinforzi in questa sessione di mercato invernale di gennaio.