Clamoroso Allegri: dalla Juventus all’Inter

Il duello scudetto tra le due acerrime rivali inizia ad infiammarsi, ma nel futuro potrebbe succedere qualcosa di impensabile

Un testa a testa che sembra promettere grandissime scintille e le polemiche che iniziano a divampare. Il duello scudetto tra Inter e Juventus inizia ad accendersi. Al termine del girone d’andata nerazzurri e bianconeri stanno tenendo un passo diverso da tutte le altre squadre, avendo, di fatto scavato il vuoto alle loro spalle.

A metà campionato i nerazzurri sono davanti con 48 punti, i bianconeri inseguono con 46. È dalla stagione 2019-2020 quando sulla panchina bianconera sedeva Maurizio Sarri e su quella nerazzurra Antonio Conte che le due acerrime rivali non si contendevano il campionato. Il calo negli anni successivi della Juventus, che in quell’occasione vinse il suo nono e ultimo campionato consecutivo, ha reso più omogeneo il discorso scudetto con tre vincitrici diverse negli ultimi tre anni (Inter 2020-2021, Milan 2021-2022, Napoli 2022-2023).

Certamente l’Inter ha l’organico migliore e più attrezzato, ma la Juventus ha due vantaggi. Il primo è che dovrà concentrarsi esclusivamente sul campionato non avendo la “distrazione” delle coppe europee, il secondo è che la pressione è tutta sulla squadra di Inzaghi che nell’ultimo periodo sta iniziando un po’ a balbettare rispetto alla squadra spettacolare della prima parte di stagione.

Clamoroso Allegri: dalla Juve all’Inter

Quello che è certo è che sarà una battaglia senza esclusione di colpi e successivamente di polemiche, come avvenuto nell’ultimo turno per il gol convalidato a Frattesi nonostante il precedente fallo di Bastoni su Duda. E al tempo stesso l’epilogo di questa stagione potrebbe incidere pesantemente sul futuro di entrambe le squadre.

Sia Allegri che Inzaghi hanno ancora un anno di contratto, ma, soprattutto per l’ex tecnico della Lazio, i prossimi mesi saranno decisivi. Dopo tre anni la dirigenza si aspetta di sollevare un trofeo importante dopo Coppa Italia e Supercoppa e se l’allenatore dovesse ancora fallire l’appuntamento le strade potrebbero dividersi. E a quel punto Marotta potrebbe pensare ad un clamoroso colpo.

Almeno secondo il giornalista di Telenova Fabio Santini: “Se la Juventus vince lo scudetto non credo che Allegri saluterà, a meno che non sarà lui a decidere di andarsene. In questo caso potrebbe diventare un obiettivo dell’Inter, nell’ipotesi in cui i nerazzurri non dovessero portare a casa nessun trofeo”.

Insomma si parla di ipotesi ancora tutte da dimostrare ma l’attuale amministratore delegato nerazzurro non ha mai nascosto la sua stima per l’allenatore livornese, con il quale ha vinto quasi tutto ai tempi della Juventus. Ma in questo momento si parla davvero di fantamercato: c’è una lotta scudetto a cui pensare.