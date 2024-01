Frosinone: Di Francesco ringrazia i calciatori, è finita

Il Frosinone di Eusebio Di Francesco perde 4-0 contro la Juventus e va fuori dalla Coppa Italia ai Quarti di Finale. Un grande percorso quello della squadra neopromossa in Serie A.

Juventus Frosinone: le parole di Di Francesco

Ai microfoni di Mediaset sono arrivate le dichiarazioni di Eusebio Di Francesco dopo Juventus Frosinone:

“Voglio fare i complimenti ai miei ragazzi per il percorso fatto in questa Coppa Italia. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, ma i valori della Juventus sono venuti fuori anche grazie ad alcuni nostri errori. Dobbiamo capire che quando il livello si alza è normale poter inciampare in qualche gara di questo tipo”.